Embolicat en plàstic i sense manipular, així és el protocol per dur amiant al punt verd a Catalunya
Regió7
Amb l’aprovació de la llei de l’amiant a tocar i les multes associades a ella, molts ciutadans han mostrat preocupació per tenir elements de fibrociment (un material que conté amiant) a les seves cases. En alguns casos, hi ha gent que ha procedit a retirades ràpides i irregulars per "treure’s" aquest material tòxic de sobre. De fet, durant els últims mesos, els agents rurals han detectat un augment dels abocadors il·legals.
Davant aquest escenari, la Generalitat fa una crida a eliminar l’amiant de manera correcta i legal. La sensació general és que per desprendre’s de l’asbest és necessari contractar una empresa especialitzada. I normalment, és així. No obstant, en alguns casos i utilitzant les mesures de seguretat requerides, és possible traslladar peces que contenen amiant "de forma casolana".
Moltes deixalleries de Catalunya estan preparades per rebre aquest tipus de residus, que després seran traslladats al dipòsit de Castellolí, l’únic disponible actualment per emmagatzemar amiant. En cap cas està permès presentar-se als centres de recollida de residus amb una teulada sencera d’uralita destrossada i manipulada. El que sí que està permès traslladar a aquests llocs són plaques soltes o trossos de canonada, sempre que no hagin sigut manejats prèviament.
A molts trasters i garatges de Catalunya s’acumulen peces de fibrociment. I per a aquests elements, no és necessari haver de contractar una empresa registrada en el protocol de retirada d’amiant. Cal assenyalar que el fibrociment és una barreja de pòrtland i fibres d’amiant. Segons els documents públics de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), es considera que és un dels residus d’amiant menys conflictius perquè té una baixa capacitat per alliberar les seves perilloses fibres tòxiques.
