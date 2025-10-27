Negociació de pressupostos
El Govern tanca un acord amb els Comuns per crear l’oficina antidesnonaments
El Consell Executiu crearà aquest dimarts un organisme clau per començar a negociar els comptes del 2026
Sara González
Fumata blanca entre el Govern de la Generalitat i els Comuns per crear l’oficina antidesnonaments, una de les condicions clau per asseure’s a negociar els pressupostos catalans del 2026. Així ho ha anticipat el mateix president Salvador Illa en una entrevista a Ràdio 4 i La 2, en la qual ha apuntat que aquest dilluns a la tarda es produirà la rúbrica, i ho ha confirmat El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7. Aquest dimarts, el Consell Executiu farà el pas definitiu per crear l’organisme, que haurà de vetllar per oferir alternatives habitacionals als ciutadans en risc de quedar-se sense pis.
Les dues parts feia setmanes que miraven de tancar un acord que l’Executiu havia promès que arribaria abans del mes de novembre. Els Comuns fins i tot van fixar un ultimàtum de dues setmanes per tancar l’entesa. Es pot dir que, segons el pactat el mes de maig, l’oficina s’hauria d’haver posat en marxa el mes de setembre amb una plantilla de 50 persones. En l’estira-i-arronsa fins a arribar a un pacte, les diferències de calendari i sobre la dotació de recursos han sigut una constant. Fins aquest dilluns.
El futur dels comptes
A l’espera de concretar els detalls, així com també d’acordar el registre de grans tenidors, el Govern s’aplana el camí per presentar els pressupostos del 2026. Illa ha assegurat que no farà aquest pas fins que no tingui el suport garantit dels seus socis, però l’oficina antidesnonaments és una de les condicions que havien posat els Comuns per asseure’s a negociar.
A més, el president ha reiterat que està disposat a estudiar totes les mesures destinades a garantir l’accés a l’habitatge, també la prohibició de la compra especulativa de pisos. I ha reafirmat també que qualsevol edificació que s’estigui portant a terme en terreny inundable «no prosperarà». Són dues qüestions en les quals els Comuns han insistit especialment. En el primer dels casos, van portar la proposta a votació en el debat de política general, i el PSC s’hi va abstenir. I quant al segon, el grup de Jéssica Albiach ha insistit que cal elaborar plans a llarg termini que contemplin trasllats d’edificacions en risc.
Un «pas de gegant» en finançament
Però més enllà dels Comuns, la principal dificultat que té el Govern és pel flanc d’ERC, que no es mou gens ni mica de l’exigència que es produeixin avenços en el model de finançament per obrir-se a negociar els comptes. Illa ha esquivat donar detalls sobre l’estat de les converses amb el Ministeri d’Hisenda, però sí que ha deixat caure que es farà «un pas de gegant» en aquest assumpte en qüestió de setmanes.
No ha aclarit, no obstant, si quedarà garantit el principi d’ordinalitat ni quants diners addicionals rebrà Catalunya amb el nou model. S’ha limitat a insistir, una vegada més, que es compliran els requisits que es van pactar amb ERC per a la investidura i que «no vindrà de dos mesos» per tancar un acord quan el finançament està caducat des del 2014.
