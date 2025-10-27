L’atenció primària
Les infermeres de Catalunya critiquen la vacunació «improvisada» contra la grip en una jornada de concentracions
Redacció
El sindicat SATSE ha criticat la campanya «improvisada» de vacunació sense cita prèvia contra la grip i la covid-19 impulsada per la Conselleria de Salut en una jornada de concentracions davant centres d’atenció primària (CAP) de tot Catalunya.
La infermera d’atenció primària i delegada i portaveu de SATSE, Marta Rúbies, ha assegurat en declaracions a la premsa davant el CUAP Manso de Barcelona (on s’han reunit prop de 20 infermeres) que la campanya ha sigut una «ocurrència d’última hora» sense cap tipus de consens, i que s’ha fet sense reforçar el personal que considera que ja està sobrecarregat i tensat, textualment.
Ha afirmat que per poder vacunar es veuen obligats a deixar de banda malalts que venen per un motiu de consulta pròpia i ha criticat l’obertura de la vacunació també en dissabtes.
«La gent no es vacunarà més, es vacunarà la mateixa gent, perquè la sensibilitat és la mateixa», ha dit, i ha assenyalat que la solució és l’ampliació de places d’infermeria.
Concentracions
Durant la concentració a Barcelona s’ha llegit un manifest en què es critica també el model de programació per motius: «Ens ha allunyat del que hauria de ser la nostra feina, cuidar les persones amb temps, amb proximitat, amb qualitat».
SATSE també ha organitzat concentracions al CAP Bordeta-Magraners de Lleida i al CAP El Temple de Tortosa (Tarragona), i en preveu dues més aquest migdia al CAP Torreforta de Tarragona i el CAP Olot d’Olot (Girona).
La campanya
La campanya de vacunació contempla la vacunació sense cita prèvia per a persones majors de 60 anys i menors de 60 amb condicions de risc, així com personal de serveis essencials.
L’objectiu és arribar o superar la cobertura del 75% de vacunació contra la grip i la covid-19 en persones a partir de 60 anys; assolir cobertures del 75% en el personal sanitari i sociosanitari, i arribar a superar el 60% en embarassades, en persones amb condicions de risc i –com a novetat d’aquesta temporada– en nens d’entre 6 mesos i 5 anys.
