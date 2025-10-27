La nova estrella del CosmoCaixa de Barcelona: un esquelet de mamut de 50.000 anys i 6 metres de llargada
El fòssil, procedent de Sibèria, té uns 50.000 anys i aspira a convertir-se en una atracció clau del museu
Sara Soteras / Clàudia Corbella (ACN)
Un esquelet de mamut llanut de Sibèria d'entre 40.000 i 50.000 anys d’història ha arribat al Museu de la Ciència CosmoCaixa per quedar-s’hi permanentment. Es tracta d’un vestigi de l’edat de gel, originari de la regió de Tiumén (Rússia), que té 6 metres de llargada i 3,5 metres d’alçada. En la seva presentació d’aquest dilluns, el responsable d’Exposicions i Activitats de Ciència de la Fundació “la Caixa”, Javier Hidalgo, ha remarcat el seu estat de conservació i la capacitat de sostenir-se, que és el que fa únic aquest exemplar. Per la seva banda, el director del museu, Valentí Farràs, ha aspirat que l’exemplar sigui una de les estrelles del recinte. Pròximament, es farà una crida al públic perquè posi nom al mamut.
El CosmoCaixa ha mostrat en públic aquest dilluns el nou fòssil real de mamut llanut, que estarà exposat de forma permanent a la sala Univers de l'equipament. L'esquelet fossilitzat fa 6 metres de llargada i 3,5 metres d’alçada. El vestigi de l'edat de gel permetrà als visitants conèixer més sobre la vida i l’extinció d'aquest animal.
La troballa a Rússia
Es tracta d’un exemplar complet, que destaca pel seu estat de conservació, i ha estat reconstruït a partir de les restes originals de tres exemplars adults. El fòssil va ser trobat el 2017, gràcies a un episodi de pluges, a una ciutat del mig de Rússia, Tiumén, en un terreny del permagel, una capa de la terra congelada durant molts anys.
Una empresa estatunidenca va ser l’encarregada de la importació, reconstrucció i muntatge prèvia a la venda de la peça. La pandèmia de la covid-19 va possibilitar la compra per part del CosmoCaixa, ja que el mercat es va aturar i nombrosos museus van romandre tancats, segons ha explicat Hidalgo.
Després d’un primer muntatge el 2021, el mamut ha estat el protagonista itinerant dels CaixaForum de Sevilla, Saragossa, Madrid, Palma i Tarragona, acumulant més de 308.000 visites. Ara, es converteix en el nou habitant de la col·lecció permanent del museu de Barcelona, on també es podran observar fòssils d’altres animals prehistòrics coetanis del mamut, com el tatú gegant 'Holmesina' o la mustela 'eversmannii'.
Una peça "clau" del Cosmocaixa
Farràs, ha defensat que el fòssil és una peça "clau" per a explicar la història de la humanitat i també per al museu. Així mateix, el director de la institució ha considerat que es tracta d'una incorporació molt rellevant també per a Barcelona, que farà que la gent que visiti la ciutat vulgui visitar també el CosmoCaixa. "Qui no voldrà venir a veure'l?", s'ha preguntat.
Els visitants donaran nom al mamut
El museu vol posar-li un nom al nou mamut i comptarà amb la participació del públic per triar-lo. D’aquesta manera, es pretén fer el fòssil més "proper" i "entranyable", segons Farràs.
Els mamuts llanuts eren més petits que altres espècies que els van precedir i que els del llinatge següent, els colombins de l’Amèrica del Nord. Van habitar vastes àrees, des del Regne Unit fins a Espanya a l’oest, i fins a Siberià, la Xina i el Japó a l’est. Es van desplaçar també, a través de l’estret de Bering, cap a Alaska. Els últims mamuts van desaparèixer fa uns 4.000 anys a l’Àrtic rus.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”