Puigdemont anuncia la ruptura amb el PSOE: «Podrà ocupar poltrones però no podrà governar»
El líder de Junts retreu als socialistes que "no han complert en temps i forma" tot i tenir "les palanques del poder"
Nico Tomás / Aleix Freixas (ACN)
Carles Puigdemont ha acusat el PSOE de ser el "responsable" de la ruptura de l'acord de Brussel·les, i l'ha avisat que, si les bases de Junts ho ratifiquen, "podrà ocupar poltrones, però no podrà governar". Així ho ha assegurat el líder de Junts aquest dilluns, després de la reunió extraordinària de l'executiva del partit a Perpinyà, que ha decidit per unanimitat el trencament de la relació amb el PSOE pels "incompliments".
Puigdemont ha retret als socialistes que "no han complert en temps i forma", malgrat tenir "totes les palanques del poder". Ara la decisió de ruptura haurà de ser ratificada per les bases del partit, en una consulta que tindrà lloc des de dimecres a les 10 h fins dijous a les 18 h, quan es donaran a conèixer els resultats.
