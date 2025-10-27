Després de més de tres hores de reunió
La direcció de Junts decideix per unanimitat trencar amb el PSOE
L’expresident no explicarà fins a les 5 de la tarda la decisió, que s’ha pres en l’executiva celebrada a Perpinyà
Les bases votaran la proposta aquest dimecres i dijous
Carlota Camps
Junts dona per trencat el pacte de Brussel·les, l’entesa que el 2023 va permetre la investidura de Pedro Sánchez i va obrir una taula de negociació a Suïssa amb la presència d’un mediador internacional. Així ho ha decidit la direcció del partit per “unanimitat” en una reunió que s’ha allargat més de tres hores a Perpinyà.
Ara serà el torn de la militància de la formació postconvergent, que haurà de referendar la ruptura en una consulta que se celebrarà aquest dimecres i dijous, segons expliquen fonts del partit consultades per El Periódico. Precisament dijous, Sánchez està citat a declarar a la comissió d’investigació del cas Koldo al Senat, on el PP té majoria absoluta. El consell nacional de la formació es reunirà aquest dimarts per activar tots els mecanismes interns.
Durant la reunió d’aquest dilluns a França, l’expresident Carles Puigdemont ha apostat per trencar. El líder de la formació considera que, dos anys després de la investidura de Sánchez, els incompliments acumulats fan insostenible mantenir la negociació i que el diàleg obert a Suïssa dona poc més de si.
La llei d’amnistia no ha permès el retorn de Puigdemont a Catalunya, la delegació de competències en immigració no ha superat ni el primer tràmit al Congrés i el català continua sense ser oficial a Europa. A la llista de temes pendents també hi ha les propostes contra la multireincidència o les ocupacions, lleis que continuen en un calaix al Congrés i a les quals els alcaldes de la formació donen molta importància de cara a les municipals del 2027.
En les últimes hores, el Govern ha fet alguns moviments per rebaixar la tensió amb els seus socis: va aconseguir que Alemanya signés una declaració en què es compromet a “obrir un diàleg” per avançar en l’oficialitat del català a la UE —encara que el govern de Friedrich Merz continua sense veure clara la proposta—, i es va mostrar obert a estudiar la iniciativa dels postconvergents per abordar la multireincidència. Però res d’això no ha estat suficient per convèncer Puigdemont.
