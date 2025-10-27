Quan la convivència entre ‘runners’, ciclistes i veïns es trenca
A la Carretera de les Aigües Molts, a Barcelona, vehicles acaben aparcats en un tram de la via que és només per a residents, que viuen un cansament innegable, sobretot els caps de setmana, de divendres a diumenge
Toni Sust
La convivència entre els veïns de la Carretera de les Aigües i els runners i els ciclistes que hi acudeixen a fer esport genera una sèrie de molèsties per als primers que fa anys que es produeixen i que més que pal·liar-se, s’agreugen. En el cas dels barcelonins que hi van a córrer, el problema és on deixen el vehicle si és que no acudeixen a peu fins a la zona. En el cas dels ciclistes, el problema és diferent, vinculat amb les queixes d’alguns que temen ser atropellats, és a dir, incomodats, pels que passen amb més velocitat al seu costat.
El problema principal és que són molts els conductors que no aconsegueixen aparcar a les places pintades. I molts són els que cada dia ignoren els cartells que indiquen que quan arriben a l’aparcament que és al final de Manuel Arnús, a la Carretera de les Aigües, no poden girar a la dreta, cap a la carretera estreta de corbes sinuoses que porta fins al carrer del Maduixer, que només els veïns poden fer-ho.
L’abocador
Fins fa dues setmanes, els conductors comptaven amb un espai complementari, un petit aparcament improvisat al voral de sorra, unes desenes de metres més avall, a Manuel Arnús, a l’emplaçament en el qual no fa molt va aparèixer un abocador il·legal de pneumàtics. Però era un aparcament que estava "fora de l’ordenament", remarquen fonts del Consorci del Parc Natural de Collserola. I per això ha sigut inutilitzat: una muntanya de sorra impedeix que un cotxe pugui aparcar ara allà.
El tram de carretera de revolts sinuosos vetat als que no són veïns compta amb un parell de replecs amb un marge de sorra al costat de l’asfalt. En aquests dos espais aparquen uns quants cotxes, que són tolerats per la Guàrdia Urbana si no impedeixen el pas. Però els veïns diuen que el mer fet que allà coincideixin dos cotxes en sentits contraris fa molt difícil que càpiguen i asseguren que l’amenaça d’una petita col·lisió és notable.
"Els veïns baixem per Maduixer, evitem fer-ho per la Carretera de les Aigües", explica un veí que prefereix que el seu nom no aparegui en la informació. El mateix veí que considera que el problema acabaria si aquest tram de la Carretera de les Aigües que en teoria és només per als que viuen allà deixés de tenir dos sentits i tingués només sentit en direcció al pàrquing. Així, remarca, els que venen a aparcar per anar-se’n a córrer s’ho pensarien abans de posar-se en contradirecció.
Un divendres qualsevol
Aquest divendres al matí feia una mica de fred a la zona. A les 8.30, a la Carretera de les Aigües, de les 19 places que hi ha a l’aparcament que és on acaba el carrer de Manuel Arnús tot just en quedava una de lliure. Alguna més buida en les de motos. La presència de corredors i ciclistes era notable i creixent. A les 9.00 ja no hi havia llocs lliures i sí que hi havia cotxes esperant que en marxessin d’altres per aparcar. I un llest que havia deixat el seu en una plaça que no existeix, a l’esquerra del tot del pàrquing, just abans d’on comença la via per als vianants en direcció Molins.
En tot aquest context, els habitants de la Carretera de les Aigües van rebre aquest cap de setmana un missatge esperançador que no sembla tenir una base real. Alguns formen part de xats de WhatsApp, en els quals comenten les qüestions que els afecten, com la inseguretat: els robatoris en domicilis són una preocupació habitual.
Un dels veïns va informar la resta que el cap de setmana passat agents "forestals" van estar preguntant als cotxes que entraven en els revolts si eren residents allà. També els va assegurar que hi havia hagut sancions a almenys 20 vehicles. Però la Guàrdia Urbana afirma que no ha imposat una multa allà aquests dies. Igual com el Consorci del Parc Natural de Collserola remarca que ni els seus informadors ni agents rurals van ser-hi el cap de setmana passat. Potser el veí en qüestió fa tant que espera que el consistori actuï amb més contundència que va imaginar el que desitja.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys