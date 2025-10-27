La decisió de Puigdemont
Illa reclama «sensatesa» a Junts: «L’alternativa a Sánchez és involució»
El president reivindica que el Govern ha fet «tot el que podia» per complir la llei d’amnistia, l’oficialitat del català a la UE i el traspàs de les competències en immigració
Sara González
«Espero que s’actuï amb sensatesa i pensant en els ciutadans de Catalunya». Aquest és el missatge que ha llançat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a Junts, la cúpula del qual es reuneix aquest dilluns a Perpinyà per decidir si trenca amb el Govern de Pedro Sánchez. Segons el seu parer, l’alternativa a l’executiu del PSOE i de Sumar és «involució i regressió», per la qual cosa, en una entrevista a Ràdio 4 i La 2, ha emplaçat Carles Puigdemont a valorar que l’actual Govern és «positiu» tant per a Catalunya com per a Espanya.
Illa ha assegurat que manté «relacions fluides» amb diferents líders polítics, també de Junts. Tot i que ha puntualitzat que, en aquest cas, no ha parlat amb ells perquè els postconvergents mantenen una «interlocució directa» amb la Moncloa. En tot cas, el president ha assegurat que espera que no hi hagi ruptura i s’imposi «el sentit comú», tenint en compte que, ha defensat, el Govern «està complint» els compromisos contrets, cosa que no vol dir que tot estigui a les seves mans.
Tot el que pot fer el Govern d’Espanya, s’ha fet
«Tot el que pot fer el Govern d’Espanya, s’ha fet», ha remarcat. Ha desgranat, per exemple, que la llei d’amnistia va ser aprovada, però que el que no pot fer Sánchez, més enllà de reclamar que sigui efectiva, és escriure la sentència del Tribunal Suprem. Quant a l’oficialitat del català a la Unió Europea, el president ha emfatitzat que «mai abans s’ha estat tan a prop» d’aconseguir-ho i que el comunicat conjunt dels governs d’Espanya i Alemanya firmat divendres en dona compte. I, finalment, ha recordat que si no s’ha produït el traspàs de les competències en immigració a la Generalitat és per la negativa de Podem, i no la del PSOE.
El finançament, un «pas de gegant»
A aquesta bateria d’arguments que Illa espera que Junts prengui en consideració hi ha sumat el fet que l’economia creix a bon ritme. «¿Convé truncar això?», ha etzibat. A més, ha apuntat que pròximament es posarà sobre la taula un acord de finançament que suposarà «un pas de gegant» per a Catalunya. El cap de la Generalitat ha esquivat donar detalls, tampoc la quantitat de diners addicionals que suposarà per a les arques catalanes, però, quan li han preguntat si el model respectarà el principi d’ordinalitat, ha insistit que el PSC complirà les condicions pactades amb ERC. Això sí, ha defensat que si el finançament està des del 2014 caducat «no vindrà de dos mesos més», i més tenint en compte com de «complex» que és lligar un acord.
El que sí que ha volgut deixar clar el president és que ni el seu partit ni el PSOE són partidaris de negociar un referèndum d’autodeterminació, com exigeix Junts. En tot cas, i davant les acusacions que fa el partit de Puigdemont al president per no haver votat a favor d’aquesta proposta en el debat de política general, Illa ha replicat que no ha fet «res per torpedinar» els pactes amb el PSOE firmats a Suïssa. I en tot cas, ha recordat que el Govern està vinculat als acords d’investidura segellats amb ERC i els Comuns.
