REFORMA
El Zoo de Barcelona accelera la seva gran transformació amb l’horitzó al 2030: així seran els nous espais
El parc encara la recta final de la reforma per ser un espai de referència per a la preservació de la biodiversitat
Judith Cutrona
El Zoo de Barcelona accelera la seva gran transformació per convertir-se en un nou espai de referència per a la preservació de la biodiversitat. El projecte, que està previst que culmini el 2030, busca oferir noves experiències als visitants i renovar per complet les seves instal·lacions. Tal com ha explicat l’alcalde, Jaume Collboni, aquesta fase representa la «recta final» de l’evolució que ha fet el parc per millorar la seva manera de relacionar-se amb els visitants incorporant noves tecnologies, un vessant més experiencial i una profunda transformació física del recinte, sempre amb els animals com a protagonistes.
La renovació del Zoo és una peça clau en la transformació global de l’entorn de la Ciutadella, que aspira a consolidar-se com un gran pol verd, científic i ciutadà al cor de Barcelona, amb la Ciutadella del Coneixement. A més, s’hi suma la reforma del parc de la Ciutadella en 11 de les 14 hectàrees, amb projectes tan icònics com la restauració de l’Umbracle i la del Castell dels Tres Dragons. Tot això conformarà una gran porta d’entrada al Zoo.
Moltes d’aquestes actuacions estan en marxa o a punt d’arrencar, d’altres ho faran el 2026, ha apuntat l’alcalde. La més immediata, que es va anunciar aquest gener, és el nou accés a la Ciutadella pel carrer Wellington la primavera del 2027. Aquesta obertura serà la porta d’entrada a un nou passeig dins del parc que transitarà des de la confluència del carrer Wellington amb el carrer de Villena fins al passeig de Picasso i travessarà el Zoo amb un pas inferior. És una intensa reivindicació de la UPF i els veïns de la Vila Olímpica, que han de fer una gran volta per entrar al parc o arribar a Ciutat Vella.
Un viatge interactiu
La idea és que aquesta transformació permeti als visitants conèixer les espècies i hàbitats més amenaçats alhora que es reforça el lideratge del Zoo en projectes de recerca i conservació en col·laboració amb els principals centres científics del país. Per això el Zoo fa un pas endavant amb noves àrees i propostes, com espais immersius de contacte amb la natura, noves tecnologies i una agenda d’activitats adaptades a diferents públics.
Un dels principals projectes que s’han donat a conèixer i per al qual s’obrirà el concurs internacional d’arquitectura les pròximes setmanes és l’anomenat ‘Bioscope’, un centre de coneixement que oferirà un viatge interactiu sobre l’origen i l’evolució de les espècies.
Comptarà amb elements multimèdia i museografia amb què el visitant podrà descobrir i observar els ecosistemes d’animals com peixos, rèptils i amfibis. Serà un edifici d’uns 3.000 metres quadrats i una zona exterior que sumaran 7.200 metres quadrats. S’ubicarà a la zona nord del Zoo, a la confluència entre els carrers Wellington i Pujades.
Tot i que encara està en una fase inicial i se’n coneixen pocs detalls, sí que se sap que tindrà una arquitectura i un disseny singulars i una inversió de 18 milions d’euros, que aportarà Barcelona de Serveis Municipals (BSM).
El món de les illes
Un altre dels projectes serà el d’‘Aïllats’, una experiència immersiva i interactiva en què els visitants se submergiran en el món de les illes, considerades autèntics laboratoris naturals de l’evolució. Es podran conèixer els ecosistemes insulars i els projectes de conservació i reintroducció que s’estan duent a terme al Zoo.
Una passejada per hàbitats mediterranis
El tercer projecte en què el Zoo ha començat a treballar és ‘Descobrim la Mediterrània’, una gran àrea en què els visitants podran fer una immersió en un paisatge mediterrani i conèixer, per exemple, els problemes ambientals i de pèrdua de biodiversitat dels deltes mediterranis i observar espècies emblemàtiques de la fauna mediterrània que actualment es troben amenaçades.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”