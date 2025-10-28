Bloquegen les portes d'oficines comarcals d'Agricultura amb bales de palla contra la gestió de la dermatosi
El Gremi de la Pagesia va anunciar aquest dilluns accions de reivindicatives si no s'adoptaven accions immediates
ACN
Barcelona
Membres del col·lectiu pagès han portat a terme una acció de protesta a les portes d'algunes oficines comarcals del Departament d'Agricultura aquest dimarts al matí contra la gestió de la dermatosi nodular contagiosa (DNC). En concret, han portat bales de palla, amb la intenció de bloquejar l'entrada. També han fet pintades amb el lema 'tic, tac' i han penjat cartells on es podia llegir 'Revolta Pagesa'.
L'acció s'ha dut a terme a primera hora del matí a Banyoles, Figueres, Granollers, Girona o Vic, entre d'altres. Aquest dilluns, el Gremi de la Pagesia va llançar un ultimàtum a Generalitat, Estat i Comissió Europea, donant-los deu dies per aplicar "mesures immediates i efectives". A més, va anunciar petites accions reivindicatives.
