Dos anys després de la investidura
Així serà la consulta a la militància de Junts per trencar amb el PSOE: pregunta i dates
La votació començarà dimecres i s’allargarà fins a les sis de la tarda de dijous
Carlota Camps
«Està d’acord amb la proposta de la direcció nacional de donar per finalitzat l’acord d’investidura amb el PSOE davant els reiterats incompliments i compromisos». Aquesta serà la pregunta que la direcció de Junts sotmetrà a votació de la militància. El consell nacional dels postconvergents activarà els mecanismes interns necessaris per convocar la consulta en una reunió aquesta mateixa tarda. La cita està convocada per a dos quarts de vuit de la tarda, i es farà en format híbrid, la direcció es trobarà a la seu de la formació a Barcelona i la resta de membres es connectaran de manera virtual.
La votació començarà demà dimecres i s’allargarà fins a les sis de la tarda de dijous, moment en què el partit comunicarà el resultat final. Al ser una votació telemàtica, s’espera un recompte pràcticament automàtic. El mateix dijous, però al matí, Sánchez està citat a declarar en la comissió d’investigació del cas Koldo al Senat, on el PP té majoria absoluta.
La formació ja va utilitzar la via de la consulta interna per ratificar el pacte d’investidura el novembre del 2023. En aquell moment, un 86,16% dels militants van votar a favor d’obrir una negociació amb Pedro Sánchez, en què van participar un 67% de la militància.
Anteriorment, el 2022, Junts també va sotmetre a votació de la militància la decisió de si abandonava el Govern de Pere Aragonès. Llavors l’opció de la sortida va guanyar per un estret marge, un 55% hi va votar a favor davant un 42% que es va decantar per quedar-se, i va deixar ferides en el partit.
En aquell moment, no obstant, el partit estava dividit. La llavors presidenta de la formació, Laura Borràs, era obertament partidària de trencar l’acord, mentre que Jordi Turull, llavors ja secretari general, no es va pronunciar públicament, però també era més pròxim a la sortida. Puigdemont, que no tenia càrrec orgànic però era líder moral de la formació, també volia trencar l’acord amb els republicans. En canvi, la majoria de consellers de Junts volia quedar-se. Jaume Giró va ser el més explícit en aquest sentit.
Ara la situació és diferent. Internament, el sentiment majoritari és que el PSOE no ha complert i que la taula de negociació que es va obrir a Suïssa no dona gaire més de si. Aquest dilluns l’executiva del partit va decidir trencar amb Sánchez per unanimitat.
