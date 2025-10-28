Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Educació a Catalunya

Els rostres de l’abandonament escolar: «Acabes renunciant per no endeutar els teus pares o per no saber on acudir»

135 joves escriuen cartes als diputats del Parlament per humanitzar un problema que, malgrat que es redueix, continua sense resoldre’s: 70.000 alumnes continuen abandonant els estudis abans de temps cada any a Catalunya per falta de suport emocional o econòmic

Ainhoa Rojo i Ana Heredia, aquest dimarts al Parlament de Catalunya.

Ainhoa Rojo i Ana Heredia, aquest dimarts al Parlament de Catalunya. / Jordi Otix

Helena López

Quan el petit Eliel Mueses va entregar aquell examen d’anglès en blanc a sisè de primària després de passar-se una hora callat, sense dir ni escriure res, i la mestra va trucar als seus pares per dir-los que «no arribaria enlloc» i que era «un cas perdut», poc podia imaginar que, vuit anys després, aquell nen apocat que se sentia absolutament perdut estaria al Parlament, parlant de tu a tu als diputats.

Després d’un pas per l’ESO «amb una mitjana d’entre cinc i nou matèries suspeses per trimestre, que recuperava sempre al juny», l’Eliel avui té 20 anys i el títol de tècnic en farmàcia; i parla en representació dels 70.000 joves catalans expulsats del sistema educatiu cada any abans de temps. «Durant el meu pas per l’institut he conegut molta gent que va acabar enfonsant-se per no tenir cap ajuda, ni econòmica ni psicològica», relata en una sincera carta, una de les 135 que la Fundació Bofill ha entregat aquest dimarts a tots els parlamentaris (una per diputat).

Quan estàs malament, l’últim del que tens ganes és d’estudiar. L’orientadora em va convèncer perquè anés al psicòleg, i gràcies a això soc aquí

Eliel Moses

Aquest jove de Barberà del Vallès (Vallès Occidental) va esquivar l’abandonament escolar gràcies a l’orientadora de l’institut que va conèixer al repetir 4t d’ESO. «Quan estàs malament, l’últim del que tens ganes és d’estudiar. L’orientadora em va convèncer perquè anés el psicòleg, i gràcies a això ho vaig veure tot d’una altra manera», explica el jove, que es pregunta a la mateixa carta què hauria passat si en comptes de conèixer l’orientadora després de repetir 4t l’hagués conegut a primer d’ESO. O, en l’altre sentit, què hauria passat si no hagués pogut pagar el psicòleg?

Necessitat d’acompanyament

Lamenta que, durant tota l’ESO, cap professor es preocupés activament per ell. «Absolutament ningú em va preguntar ‘Eliel, necessites ajuda? Suposo que com que era un nen callat, els professors van decidir no preocupar-se i van pensar que simplement era un alumne a qui no li agradava estudiar», prossegueix la contundent missiva.

Absolutament cap professor em va preguntar ‘Eliel, ¿necessites ajuda?’ Suposo que com que era un nen callat van pensar que simplement no m’agradava estudiar

Eliel Moses

L’Ainhoa, una altra de les joves que han participat en la iniciativa en el marc de la Setmana Zero Abandonament Escolar promoguda per la Fundació Bofill, posa sobre la taula la qüestió de la desigualtat. «Molts joves ens hem vist obligats a treballar moltes hores en el poc temps lliure que tenim per guanyar el necessari per continuar estudiant, mentre d’altres acaben renunciant per no endeutar els seus pares i mares o simplement per no saber on acudir», apunta aquesta jove de 21 anys de Sant Vicenç dels Horts, que demana als diputats un sistema de beques més humà.

«No som números en una base de dades. És important mirar cada situació de manera individualitzada, coneixent la realitat de cada estudiant. Darrere de cada sol·licitud hi ha una persona, un projecte de vida, unes dificultats concretes i la voluntat de tenir un futur», prossegueix la jove, que va abandonar els estudis per una situació difícil a casa i va poder reprendre’ls gràcies al recolzament i la beca d’una institució privada.

Al seu costat, Ana Heredia, també de 21 anys, assenteix. En el seu cas, està acabant un cicle formatiu de grau superior en educació infantil «gràcies a l’ajuda de la Fundació Pere Closa». «Sense el seu recolzament, segurament no hauria seguit; m’havien fet sentir un cas perdut», remarca coincidint amb els altres dos joves.

Un fil invisible uneix els testimonis d’aquests tres joves i els dels altres més de 100 que han volgut compartir el seu testimoni a les cartes als parlamentaris: la necessitat de sentir-se acompanyats.

No som números en una base de dades. És important mirar cada situació de manera individualitzada, coneixent la realitat de cada estudiant

Ainhoa Rojo

És per això que la campanya en què s’emmarca aquesta entrega massiva de cartes es diu ‘Per un país que no abandona’. «No són els joves que abandonen l’escola, és el país, que els abandona a ells, no invertint prou en orientació, acompanyament psicològic i beques», assenyala Ismael Palacín, director de la fundació, que, malgrat celebrar que l’abandonament escolar primerenc s’hagi reduït a la meitat en els últims anys, passant del 33% el 2000 al 14% el 2024, insisteix que aquestes dades continuen sent un problema «molt greu» per al conjunt del país. «Tots els joves tenen dret a estudiar, i com a país tenim el deure de donar-los, una, dues i tres oportunitats», conclou.

No són els joves els que abandonen l’escola, és el país, que els abandona a ells, no invertint prou en orientació, acompanyament psicològic i beques

Ismael Palacín

— Fundació Bofill

També en el marc de la Setmana Zero Abandonament Escolar, aquest dilluns la consellera Esther Niubó va anunciar que el proper 7 de novembre presentarà un Pla d'acció contra l'abandonament escolar prematur , que recull «deu eixos per donar un nou impuls a la lluita contra l'abandonament i al foment de la continuïtat educativa», va assenyalar la consellera, que va afegir que «orientar bé significa creure en el potencial de cada jove , i tenir expectatives per a tots i cada un d’ells, i disposar de recursos i informació sobre els diferents itineraris, camins i possibilitats formatives existents».

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
  2. «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  3. Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
  4. Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
  5. L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
  6. La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
  7. Jordi Valls passa de 83 a 4.000 milions en vint anys
  8. La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició

L’APCE premia les bones pràctiques en el sector de l’habitatge i l’urbanisme

L’APCE premia les bones pràctiques en el sector de l’habitatge i l’urbanisme

Rescaten una dona després de patir una torçada de peu a Fonollosa

Rescaten una dona després de patir una torçada de peu a Fonollosa

El turisme al Bages creix el 20% a l'estiu respecte del 2024

El turisme al Bages creix el 20% a l'estiu respecte del 2024

Quant cobra un autònom de baixa? Aquestes són les xifres del 2025

Quant cobra un autònom de baixa? Aquestes són les xifres del 2025

Google Maps fa que un autobús escolar acabi encallat en un camí a Sant Mateu de Bages

Google Maps fa que un autobús escolar acabi encallat en un camí a Sant Mateu de Bages

El poble més bonic del món per Nadal: té sis mercats de Noel i carrers amb canals

El poble més bonic del món per Nadal: té sis mercats de Noel i carrers amb canals

Sílvia Abril i Andreu Buenafuente tornaran a fer reviure 'El Tenoriu' al Poliorama de Barcelona

Sílvia Abril i Andreu Buenafuente tornaran a fer reviure 'El Tenoriu' al Poliorama de Barcelona

T de Teatre torna als escenaris amb 'Avui no ploraré', una tragicomèdia sobre els vincles familiars i la falta d’empatia

T de Teatre torna als escenaris amb 'Avui no ploraré', una tragicomèdia sobre els vincles familiars i la falta d’empatia
Tracking Pixel Contents