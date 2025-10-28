Nova etapa
Divorci entre Junts i PSOE: Sense tractes a Suïssa després de 19 reunions en dos anys
Ja feia temps que el partit liderat per Carles Puigdemont negociava "peça a peça" amb el Govern central
Carlota Camps
Que ahir Junts donaria per trencades les negociacions amb el PSOE es donava per descomptat. El dubte que planejava sobre la trobada de la direcció del partit era fins on estaven els postconvergents disposats a arribar. És a dir, com es materialitzaria la ruptura i quines conseqüències tindria per a Pedro Sánchez, ja que feia temps que el partit liderat per Carles Puigdemont negociava "peça a peça" i no són poques les iniciatives del Govern central que ha tombat al costat del PP i Vox.
Fora de micro, a Junts expliquen que a partir d’ara simplement no negociarà amb el PSOE, ni a Suïssa ni als passadissos del Congrés. A partir d’ara, afegeixen, la majoria de propostes de Sánchez veuran la llum vermella i els socialistes no en sabran el resultat fins que el vegin a les pantalles de votacions de l’hemicicle.
Les trobades amb el mediador al país helvètic van ser un dels màxims èxits del partit independentista el 2023, ja que van aconseguir que els socialistes acceptessin que es podia parlar del referèndum i de concert econòmic. Després de 19 reunions, Junts denuncia que els acords aconseguits no s’han correspost amb el dia a dia al Congrés, i diuen que no volen continuar perdent el temps.
