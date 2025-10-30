La Sagrada Família ja té el primer element de la creu a la torre de Jesucrist: així l'han col·locat
Amb la col·locació del braç inferior, la torre assoleix 162,91 metres d'alçària
ACN
S’ha col·locat aquest dijous el primer element que forma part de la creu de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família, fet que marca l’inici de la fase final de la construcció d’aquesta torre central del temple. La peça correspon al braç inferior de la creu, amb una alçària de 7,25 metres i un pes de 24 tones. Va arribar el passat mes de juliol dividida en quatre panells que es van situar en una plataforma de treball, a sobre de la nau central, a 54 metres d’alçada per dur-hi a terme les tasques d’assemblatge, la instal·lació dels vidres i les obres interiors, com ara la col·locació de pedra. La torre assoleix així 162,91?m d’alçària.
Com ha explicat la Sagrada Família en un comunicat, amb una geometria de doble gir, el braç inferior presenta una forma quadrada a la base que es transforma en octagonal a la part superior. L’exterior està revestit amb ceràmica blanca esmaltada i vidres, materials que destaquen per la seva lluminositat i resistència a les condicions atmosfèriques. Un cop completada, la creu tindrà una alçària total de 17 metres, l’equivalent aproximat a un edifici de cinc plantes, i una amplada de 13,5 metres.
La Sagrada Família ha destacat que la instal·lació del braç inferior representa "un pas rellevant en el procés de culminació de la torre de Jesucrist, la més alta del conjunt de torres centrals". Coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, la culminació de la torre de Jesucrist serà "una fita històrica" a la Sagrada Família i "un homenatge al seu arquitecte".
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- La presència de piquets per la vaga del metall altera la mobilitat als principals polígons del Bages
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Ikea estudia obrir una botiga a Manresa per analitzar el mercat a la Catalunya central
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- Els rostres de l’abandonament escolar: «Acabes renunciant per no endeutar els teus pares o per no saber on acudir»
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor