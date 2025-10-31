La Grossa de la Castanyada 2025: aquests són els premis del sorteig de Loteries de Catalunya
S'han posat a la venda 100.000 números a cinc euros la butlleta
Patricia López Avilés
La Grossa de la Castanyada 2025 és un dels sortejos més esperats de l’any a Catalunya, organitzat per Loteries de Catalunya i amb grans premis en joc. Se celebra el 31 d'octubre, amb motiu de l'esperada festa de les castanyes i els panellets. I els resultats estaran disponibles a partir de les 22.00 h a la pàgina oficial de Loteries de Catalunya.
Els premis del sorteig
El guanyador del sorteig obtindrà un premi extraordinari de 500.000 euros, sempre que encerti totes les xifres i sèrie del primer premi. A més, si coincideixen les cinc xifres, però sense la sèrie, es guanyen 100.000 euros.
Per als que no tinguin tanta sort, hi haurà altres premis menors de 1.000, 105, 100, 20, 15, 10 i 5 euros en funció de les xifres que coincideixin.
Butlletes a la venda
En total s'han posat a la venda 100.000 números a cinc euros el bitllet. Es podien adquirir en els punts de venda habitual (estancs, supermercats, etc.), per internet, a través de la web oficial o en l’aplicació. Es poden comprar fins al 31 d’octubre a les 20 h, poc abans que comenci el sorteig. És important recordar que els premis que no s’hagin cobrat caduquen 90 dies després de la rifa.
