Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Informes mèdics

Jordi Pujol demana a l’Audiència Nacional que valori el seu estat de salut i decideixi si s’ha de sotmetre a judici

La defensa de l’expresident aporta tres informes mèdics sobre el seu deteriorament cognitiu

L’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, a la seva arribada a l’hissada de la senyera al Parlament el 10 de setembre del 2025, a Barcelona.

L’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, a la seva arribada a l’hissada de la senyera al Parlament el 10 de setembre del 2025, a Barcelona. / Alberto Paredes / Europa Press

Cristina Gallardo

Barcelona

El judici a l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, començarà el 24 de novembre, 11 anys i quatre mesos que confessés que la seva família tenia una fortuna oculta a Andorra. Però la defensa del que va ser cap del Govern ha aportat tres informes mèdics sobre el seu estat de salut, incloses les seves capacitats cognitives, perquè el tribunal debati si el veu apte per afrontar el procés, segons ha avançat ‘El País’ i ha confirmat El Periódico, de grup El Periòdico, del grup editorial de Regió7.

Pujol ha rebutjat que els seus advocats sol·licitin la seva expulsió del procés per «demència sobrevinguda» –com va fer la seva dona, Marta Ferrusola, a causa del seu Alzheimer i que va ser exculpada abans de morir el juliol del 2024–, perquè vol declarar en el judici. Però el seu equip jurídic sí que ha entregat documentació al tribunal sobre l’estat de salut físic i intel·lectual i sobre un possible deteriorament cognitiu que pateix perquè s’examini la conveniència que el procés segueixi endavant o fixi unes condicions perquè així sigui, com per exemple, si ha d’estar o no físicament present en la vista que se celebra a Madrid.

De fet, els seus advocats ja van anunciar que demanaran de forma expressa a l’Audiència Nacional que Pujol no hagi d’acudir al judici i que pugui seguir les sessions per videoconferència.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, fins i tot va arribar a demanar al tribunal que consideri si ha d’acudir a un judici que es preveu llarg. «¿Ha d’anar una persona de 95 anys a judici? A mi em sembla que s’ha de prendre en consideració la seva situació d’edat i de salut. I crec que la justícia té mecanismes per prendre en consideració aquesta qüestió», es va preguntar, i va animar a distingir entre «la persona que va governar Catalunya 23 anys» i «les qüestions que afecten la seva família i eventualment a ell mateix».

El calendari actual marca 42 sessions en diferents dates dels mesos de novembre i desembre del 2025 i gener, febrer, febrer, març i abril del 2010. El nombre de testimonis en la causa és de 254. Els Pujol s’enfronten a acusacions d’associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil, contra la Hisenda pública i frustració de l’execució. La Fiscalia sol·licita nou anys de presó per a Pujol, i penes que van de vuit a 29 anys per als seus fills i Mercè Gironès.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
  2. És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
  3. «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
  4. Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
  5. Segon dia de vaga del metall al Bages: tornen a bloquejar l'accés als polígons de Bufalvent i Santa Anna
  6. El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
  7. La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
  8. El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell

La Fiscalia de Menors investiga l’agressió d’un grup de noies a una adolescent difosa a les xarxes socials

La Fiscalia de Menors investiga l’agressió d’un grup de noies a una adolescent difosa a les xarxes socials

Els canvis en la matriculació a l’FP a Catalunya funcionen: l’alumnat perdut en el camí abans de començar es redueix al 2,4%

Els canvis en la matriculació a l’FP a Catalunya funcionen: l’alumnat perdut en el camí abans de començar es redueix al 2,4%

Les 10 sèries que no et pots perdre aquest novembre

Les 10 sèries que no et pots perdre aquest novembre

Amazon estudia presentar un ERO que afecta a 1.200 persones de les oficines corporatives de Madrid i Barcelona

Amazon estudia presentar un ERO que afecta a 1.200 persones de les oficines corporatives de Madrid i Barcelona

Jordi Pujol demana a l’Audiència Nacional que valori el seu estat de salut i decideixi si s’ha de sotmetre a judici

Jordi Pujol demana a l’Audiència Nacional que valori el seu estat de salut i decideixi si s’ha de sotmetre a judici

La tradició dels panellets pot més que el Halloween i el preu dels pinyons

La tradició dels panellets pot més que el Halloween i el preu dels pinyons

Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys

Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys

El conseller Espadaler i la consellera Niubó visiten el Centre de Formació d’Adults de Lledoners

El conseller Espadaler i la consellera Niubó visiten el Centre de Formació d’Adults de Lledoners
Tracking Pixel Contents