Informes mèdics
Jordi Pujol demana a l’Audiència Nacional que valori el seu estat de salut i decideixi si s’ha de sotmetre a judici
La defensa de l’expresident aporta tres informes mèdics sobre el seu deteriorament cognitiu
Cristina Gallardo
El judici a l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, començarà el 24 de novembre, 11 anys i quatre mesos que confessés que la seva família tenia una fortuna oculta a Andorra. Però la defensa del que va ser cap del Govern ha aportat tres informes mèdics sobre el seu estat de salut, incloses les seves capacitats cognitives, perquè el tribunal debati si el veu apte per afrontar el procés, segons ha avançat ‘El País’ i ha confirmat El Periódico, de grup El Periòdico, del grup editorial de Regió7.
Pujol ha rebutjat que els seus advocats sol·licitin la seva expulsió del procés per «demència sobrevinguda» –com va fer la seva dona, Marta Ferrusola, a causa del seu Alzheimer i que va ser exculpada abans de morir el juliol del 2024–, perquè vol declarar en el judici. Però el seu equip jurídic sí que ha entregat documentació al tribunal sobre l’estat de salut físic i intel·lectual i sobre un possible deteriorament cognitiu que pateix perquè s’examini la conveniència que el procés segueixi endavant o fixi unes condicions perquè així sigui, com per exemple, si ha d’estar o no físicament present en la vista que se celebra a Madrid.
De fet, els seus advocats ja van anunciar que demanaran de forma expressa a l’Audiència Nacional que Pujol no hagi d’acudir al judici i que pugui seguir les sessions per videoconferència.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, fins i tot va arribar a demanar al tribunal que consideri si ha d’acudir a un judici que es preveu llarg. «¿Ha d’anar una persona de 95 anys a judici? A mi em sembla que s’ha de prendre en consideració la seva situació d’edat i de salut. I crec que la justícia té mecanismes per prendre en consideració aquesta qüestió», es va preguntar, i va animar a distingir entre «la persona que va governar Catalunya 23 anys» i «les qüestions que afecten la seva família i eventualment a ell mateix».
El calendari actual marca 42 sessions en diferents dates dels mesos de novembre i desembre del 2025 i gener, febrer, febrer, març i abril del 2010. El nombre de testimonis en la causa és de 254. Els Pujol s’enfronten a acusacions d’associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil, contra la Hisenda pública i frustració de l’execució. La Fiscalia sol·licita nou anys de presó per a Pujol, i penes que van de vuit a 29 anys per als seus fills i Mercè Gironès.
