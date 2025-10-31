Jordi Pujol demana que el visiti un forense perquè avaluï el seu estat de salut i si pot o no sotmetre’s a judici
La defensa de l’expresident presenta dos informes a l’Audiència Nacional
ACN
La defensa de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha demanat que el visiti un forense perquè avaluï el seu estat de salut i valori si pot o no sotmetre’s a judici, ha avançat ‘El País’ i han confirmat fonts jurídiques a l’ACN. La defensa de l’expresident ha presentat dos informes a l’Audiència Nacional. Està previst que el judici contra Pujol, de 95 anys, i la seva família a partir del proper 24 de novembre. S’enfronten a acusacions d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil, contra la hisenda pública i frustració de l'execució. La fiscalia sol·licita 9 anys de presó per a Jordi Pujol, i penes que van dels 8 als 29 anys per als seus fills i Mercè Gironès, exparella de Jordi Pujol Ferrusola.
El titular del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va acordar l'obertura de judici oral fa de quatre anys, el 2021. S’asseuran al banc dels acusats l’expresident Pujol, si així ho avala l’Audiència, els seus set fills i 16 persones més, entre elles empresaris com Luis Delso, Carles Sumarroca i Carles Vilarrubí. Marta Ferrusola, una de les investigades, va morir el 8 de juliol del 2024.
