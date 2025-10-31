Balanç del Departament
Els canvis en la matriculació a l’FP a Catalunya funcionen: l’alumnat perdut en el camí abans de començar es redueix al 2,4%
Sobre el total de sol·licituds rebudes al maig per accedir a un grau mitjà, només 1.392 alumnes no estan cursant cap ensenyament reglat
En els últims cinc cursos, les sol·licituds per accedir a un grau mitjà han augmentat un 47%, i han passat de 39.041 a 57.383
Helena López
La conselleria ha fet aquest divendres un balanç molt positiu del nou procés de preinscripció i matrícula en la Formació Professional, la millora de la qual –el marge era ampli– era un dels seus objectius prioritaris del mandat, en què van insistir en infinitat d’ocasions i han posat tot l’afany. Objectiu complert, atenent-se a les xifres que acaben de fer públiques.
En un comunicat de premsa, el Departament assenyala que el mapa de vacants publicat el 8 de setembre, una vegada superat el procés de preinscripció i matrícula del juliol, per facilitar la seva consulta i filtrat, amb 15.232 places disponibles repartides pelterritori, va funcionar. «Una setmana després, el 15 de setembre, ja hi havia 5.545 places menys (un 36%)», assenyalen. En total, l’alumnat matriculat en primer grau mitjà o grau superior ha augmentat durant el nou procés de repesca des dels 71.242 alumnes que va anunciar la consellera Niubó el 12 de setembre, fins als 75.982 que constaven el 6 d’octubre («17.109 més que en la matrícula del curs 2024-205», treuen pit des del Departament en la mateixa nota).
Seguiment de l’alumnat
Un dels punts que la conselleria destaca amb més orgull després del caos viscut en els últims anys, amb milers de nanos sense plaça, és el «seguiment específic dels alumnes que no van ser assignats en cap de les tres tandes del procés ordinari». «Era especialment important la continuïtat formativa de l’alumnat anomenat ‘de prioritat’ (amb títol d’ESO o de grau bàsic obtingut en els tres últims cursos) que desitja estudiar un grau mitjà, ja que és el que té més risc d’abandonament escolar si no aconsegueix continuar els seus estudis», apunten des de la conselleria, precisant que, en aquest sentit, a data 15 d’octubre, el 57,96% d’aquests alumnes (un total de 1.919 dels 3.311 que no van obtenir assignació) estaven matriculats en ensenyaments registrats en el Registre d’alumnes de Catalunya (RALC): 1.292 (39%) havien aconseguit finalment una matrícula en un grau mitjà en el procés de gestió de vacants de setembre, 548 (16,5%) van optar per batxillerat, i 79 (2,4%) cursaven«altres ensenyaments».
Així, la conselleria remarca que, finalment, només 1.392 alumnes no estaven matriculats en cap ensenyament del RALC, «tot i que podrien haver optat per estudis no inclosos en aquest registre (com centres de formació d’adults o FP privada no presencial) o haver trobat feina», matisen destacant que aquesta xifra representa només un 2,4% sobre el total de sol·licituds rebudes al maig per cursar un grau mitjà.
En el cas de l’alumnat no assignat a primer de grau superior (titulats en grau mitjà o batxillerat en els tres últims cursos), un 36,06% s’ha matriculat posteriorment en ensenyaments del RALC (1.933 alumnes d’un total de 5.360): 1.831 (34,1%) van obtenir finalment matrícula en un grau superior, 71 (1,32%) van optar per un altre grau mitjà i 31 (0,58%) per «altres ensenyaments».
Creixement global de l’FP
El Departament ha compartit també aquest divendres altres dades relatives a l’oferta de places i al procés de preinscripció i assignacions. Per exemple, destaquen que en els últims cinc cursos, les sol·licituds per accedir a un grau mitjà han augmentat un 47%, i han passat de 39.041 a 57.383.
Assenyalen també que, en el cas dels graus superiors i en el mateix període, les sol·licituds han crescut un 38,2%, de 36.522 a 50.457.
