La UPC té convenis amb les principals universitats vinculades a l'Exèrcit xinès, vetades als Estats Units
Experts internacionals i agències d'intel·ligència com el CNI o l'FBI alerten del risc d'espionatge i de la filtració de dades a través de ciberatacs massius
R. Tortosa
Un informe independent indica que la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és la més exposada de l'Estat a possibles ingerències xineses per l'elevat nombre de convenis que ha anat signant els últims anys amb centres del gegant oriental. A la investigació, elaborada pels analistes d'un grup de reflexió transnacional, el Central European Institute of Asian Studies (CEIAS), s'alerta dels perills d'intromissió cibernètica que poden comportar determinades aliances.
Els experts d'una altra entitat, l'Australian Strategic Policy Institute, també assenyalen que gairebé una quarta part dels acords es firmen amb universitats lligades a l'Exèrcit Popular d'Alliberament. Els àmbits als quals dona prioritat el règim de Beijing a l'hora de desplegar la seva estratègia internacional són la intel·ligència artificial, la tecnologia quàntica i l'agricultura, àrees en què es treballa a la UPC, per exemple, des del campus de Manresa.
El seguiment de les possibles irregularitats és complicat perquè la majoria dels documents són genèrics, sense clàusules específiques, i inclouen errors en noms de persones, departaments... Diverses fonts consultades per Regió7 coincideixen a assenyalar, considerant la seva experiència professional, que la relació amb les universitats xineses no és generalment transparent.
El mateix personal acadèmic, administratiu i de serveis confessa que no es presta una especial atenció a la protecció de les seves dades quan es comparteixen amb institucions xineses. Si més no, a les seves facultats. Però una dotzena d'agències de seguretat d'arreu, inclosos el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) espanyol o l'Oficina Federal d'Investigació (FBI, per les seves sigles en anglès) estatunidenca, han acusat la Xina d'estar rere ciberatacs massius per fer-se amb material de manera il·legal aquest mateix any.
De fet, el Govern central ja va anul·lar el contracte que havia subscrit per renovar amb equipament de la marca xinesa Huawei una part de la xarxa de fibra òptica RedIRIS, utilitzada per les universitats i també en tasques de defensa. Prèviament, els Estats Units havien exercit una enorme pressió en contra d'aquest pacte comercial per la desconfiança que els generava la companyia.
Com es pot comprovar consultant la informació pública sobre els convenis de la UPC amb universitats xineses -per intercanvi d'estudiants, personal acadèmic o simplement com a marc per a vincles futurs-, la UPC té acords amb diversos integrants dels anomenats "Set fills de la defensa nacional" (G7), agrupació de centres afiliats al Ministeri d'Indústria i Tecnologia de la Informació de la Xina: Universitat de Beihang, Institut Tecnològic de Beijing, Universitat d'Aeronàutica i Astronàutica de Nanjing, Universitat de Ciència i Tecnologia de Nanjing o Universitat Politècnica del Nord-oest.
Per als responsables del think tank conservador nord-americà Hoover Institution, aquests centres del règim ajuden a aplicar militarment innovacions científiques alienes, desenvolupades per potències democràtiques. Aquesta és la raó per la qual ja fa cinc anys l'Administració dels Estats Units va prohibir que els alumnes d'aquestes set entitats xineses fossin admesos als seus programes de postgrau.
La preocupació es fonamenta sobre evidències com les següents. La meitat del pressupost del G7 es destina actualment a la recerca sobre armament i tecnologia per a la guerra. A més, tres de cada quatre llicenciats en aquestes universitats ingressen a les files d'organitzacions militars xineses.
En total, la UPC té 38 convenis de cooperació acadèmica amb 25 institucions de la Xina i set dobles titulacions internacionals amb organismes d'aquest país. Igualment, compta amb 366 estudiants de carreres, 112 alumnes de màsters i postgraus, i 161 doctorands del gegant asiàtic. Pel que fa a la plantilla, la xifra d'empleats d'aquesta procedència s'acosta a la cinquantena.
