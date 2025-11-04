Durant deu dies
Barcelona prova el seu primer bus que es condueix sol
Durant els pròxims deu dies, el ciutadà que el vulgui provar pot pujar, sense necessitat de pagar bitllet
Glòria Ayuso
Barcelona estrena aquests dies el seu primer autobús autònom de TMB circulant pel carrer. Recorre un trajecte de 10 minuts per Montjuïc, entre la plaça Dante i l’Estadi Olímpic. Durant els pròxims deu dies, el ciutadà que el vulgui provar pot pujar, sense necessitat de pagar bitllet, entre les 9 del matí a les set de la tarda, per recórrer les sis parades del seu trajecte de 10 minuts fins a l’Estadi Olímpic.
L’autobús, de 52 places i vuit metres de llarg funciona sol, però tindria més efecte visual si no fos perquè en tot moment un conductor està assegut davant el volant i, tot i que no el toca, s’encarrega de garantir que tot va bé. «El nivell d’autonomia és de grau quatre en una escala de cinc», explica el director general d’autobusos de TMB, Jacobo Kalitovics. El màxim implica la desaparició del control humà al vehicle.
Solidesa
«La tecnologia de la conducció autònoma comença a ser sòlida. A mesura que es vagi implementant partint d’aquestes experiències i vegem la fiabilitat dels sistemes dependrà que s’acceleri o no», indica Kalitovics.
En un dels seus primers viatges del dia, l’autobús va ple de passatgers. En algun moment frena bruscament, quan un altre vehicle s’interposa al camí. Un conductor hauria calculat millor la distància amb l’improvisat obstacle. La màquina assegura, tot i que això impliqui aquest sotrac.
Seguretat per sextuplicat
L’autobús pot arribar als 40 quilòmetres per hora i capta el que passa mitjançant sis sistemes diferents, com explica Angel Luis Estrella, portaveu de l’empresa turca Karsan, que l’ha desenvolupat. A través del satèl·lit s’indica el seu posicionament, compta amb un radar de polsos làser i un altre electromagnètic, càmeres per captar imatges i altres de tipus termogràfiques per conèixer la temperatura, així com sensors d’ultrasò per facilitar maniobres com l’aparcament.
Després d’invertir durant quatre anys al vehicle autònom, des del 2024 Karsan comercialitza l’autobús autònom per implantar-lo a les urbs. El model circula també en circuits molt concrets en ciutats de Suècia, Noruega, Finlàndia, Alemanya i Holanda, assegura Estrella, que indica que un dels seus usos és el transport de passatgers a l’aeroport.
Futur sense conductor
«A les ciutats, en el futur el bus anirà sense conductor, però connectat a un centre de control on un operari estarà al comandament d’una desena de vehicles. En cas que el vehicle quedi parat per una avaria o una incidència, amb un ‘joystick’ podrà maniobrar-lo», explica Kalitovic.
Per a la generalització de la mobilitat autònoma, no obstant, falta superar molts obstacles. Les ciutats s’han de preparar per al vehicle autònom i cal adaptar l’entorn normatiu i legislatiu. Un dels problemes és que no existeix una regulació europea i per implantar qualsevol iniciativa les empreses han de tractar amb cada país de manera separada.
Camí per fer
També està sobre la taula, sense resoldre, el debat sobre la responsabilitat en cas d’incident. El sector de les assegurances discuteix amb tots els agents implicats la resposta més idònia, si s’ha d’assenyalar el fabricant, el cotxe o l’humà.
En el cas de l’autobús que circula per Montjuïc, encara té també per aprendre: «L’hem posat en marxa tan sols deu dies després de l’inici de les proves de circulació per Montjuïc, quan normalment es requereix un mes en un entorn concret», explica el portaveu del fabricant, que indica que en els pròxims dies el bus sabrà conduir de manera més suau.
