Catalunya té 3.000 persones amb més de cent anys per primera vegada: més del 80% són dones
La població arriba als 8.154.627 habitants a juliol del 2025, un 1,1% més que un any enrere
ACN
Les persones centenàries residents a Catalunya van superar per primera vegada les 3.000 (3.051) el mes de juliol, segons les darreres estimacions de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) La xifra de centenaris ha crescut de manera continuada des dels anys 80, quan eren tan sols 185, i en l'última dècada han passat de 2.000 a 3.000. Fins a un 83,5% de les persones d’aquest col·lectiu són dones. Pel que fa a la població en conjunt, s’estima que Catalunya va arribar al juliol als 8.154.627 habitants, xifra provisional que representa un augment de 41.137 persones durant el primer semestre de l'any i que en termes interanuals (respecte de l'1 de juliol de 2024), suposa un 1,1% més d’habitants.
A 1 de juliol de 2025 s’estima que hi ha 3.051 persones centenàries, de les quals 502 són homes (16,5%) i 2.549 són dones (83,5%). En el primer semestre de 2025 la població centenària ha augmentat en 134 persones, ja que a 1 de gener de 2025 hi havia 2.917 persones centenàries (464 homes i 2.453 dones). La xifra de centenaris ha crescut de manera continuada i, aproximadament, es duplica cada 10 anys. L’any 1985 hi havia 185 centenaris, el 1995 n’hi havia 370, el 2005 n’eren 815 i el 2015 n’eren 2.067. En l'última dècada no s'ha seguit la mateixa progressió, però en tot cas han augmentat d'un miler.
Per grans grups d’edat, durant els primers sis mesos de l’any 2025, el grup de 0 a 15 anys disminueix (-10.869 persones). En canvi, augmenta la població de 16 a 64 anys (35.375) i la de 65 anys o més (16.631). En relació amb un any enrere i en termes relatius, la població de 0 a 15 anys disminueix l’1,9%, mentre que la de 16 a 64 anys augmenta un 1,4% i la de 65 anys o més ho fa en un 2,3%.
Aquest patró de disminució de la població més jove i d’augment de la resta de grups, s’ha mantingut constant des d’inici de l’any 2018: des de llavors, la població de 0 a 15 anys ha disminuït en 97.786 persones, mentre que els grups de 16 a 64 anys i de 65 anys o més han augmentat en 497.958 persones i 200.774 persones, respectivament.
Tarragona i Lleida lideren el creixement poblacional
Pel que fa a la població en conjunt, s’estima que és de 8.154.627 habitants, xifra provisional que representa un augment de 41.137 persones durant el primer semestre de l'any i que en termes interanuals (respecte de l'1 de juliol de 2024), suposa un 1,1% més d’habitants.
Per demarcacions, la població augmenta a totes quatre en el primer semestre del 2025: a Barcelona en 26.292 persones, a Girona en 5.072, a Lleida en 2.463 i a Tarragona en 7.310. En relació amb un any enrere i en termes relatius, on més augmenta la població és a Tarragona i a Lleida, amb un creixement interanual del 2,2% i de l’1,4%, respectivament. A Girona el creixement interanual és de l’1’1% i a Barcelona del 0,9%.
