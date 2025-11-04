Els comptes del 2026
El Govern no portarà els Pressupostos al Parlament fins que arribi a un acord amb ERC i els Comuns
La portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, assegura que estan «concentrats» a resoldre primer el pacte pel nou finançament per a Catalunya
Sara González
Una setmana més, el Govern admet que no es donen les condicions per començar a negociar els Pressupostos del 2026. Ni s’estan abordant els comptes amb ERC i els Comuns ni hi ha un calendari definit a l’espera que desfaci el gran nus gordià del finançament singular, la carpeta que condiciona en aquests moments que els números que preveu la Generalitat surtin del calaix. El temps corre i s’assumeix que l’any nou tornarà a arrencar amb pròrroga, però el president Salvador Illa intenta exhibir calma i manté que no portarà els Pressupostos al Parlament fins que arribi a un acord amb els seus socis.
ERC ens ha dit de manera molt clara que primer vol resoldre el finançament singular i això ens marca com hem de treballar
«ERC ens ha dit de manera molt clara que primer vol resoldre el finançament singular i això ens marca com hem de treballar, i en això estem concentrats», ha explicat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que admet que és aquesta exigència la que marca la pauta de la negociació pressupostària. Enrere queda l’intent d’avançar amb els dos assumptes «en paral·lel» que els intenten desvincular o l’aspiració de tenir nous comptes l’1 de gener del 2026, possibilitat que l’executiu ja deixa fora de les seves previsions.
La consigna: esperar
I és que la decisió d’Illa, per minimitzar riscos de ruptura amb els socis de la investidura, és esperar i no moure fitxa amb els Pressupostos fins que tingui garanties d’èxit. «Primarem que hi hagi uns bons comptes abans que la urgència», ha assegurat Paneque, que no descarta que fins i tot el calendari dels comptes vagi més enllà del primer trimestre del 2026.
L’estratègia del Govern també passa per negociar en paral·lel amb ERC i amb els Comuns per evitar una dinàmica de competència entre les dues formacions, per això per ara descarta començar a desbrossar l’acord amb el grup de Jéssica Albiach, amb qui estan accelerant el compliment dels compromisos en matèria d’habitatge.
Un acord «bilateral» amb el Govern
Pel que fa al finançament, el Govern admet que no hi ha novetats ni data per tancar l’acord amb el ministeri d’Hisenda i ERC. «Primarem que sigui com més aviat millor i en un marc discret de treball perquè no hi hagi soroll innecessari», ha defensat la portaveu. El que sí que ha deixat clar és que aquest pacte s’explora al marge del Consell de Política Fiscal i Financera perquè les negociacions entre la Generalitat i el Govern són de caràcter «bilateral».
A l’espera que s’avanci en aquest punt clau per a la relació amb els republicans, el Govern d’ Illa intenta avançar en els compromisos amb els Comuns que sí que depenen únicament de la seva acció. Tot i que el conseller de la Presidència,Albert Dalmau, s’ha mostrat aquest dimarts convençut que podran aprovar nous comptes el 2026, els Comuns miren de posar fre a les expectatives. «Es pot confiar molt en les possibilitats d’un mateix, però de vegades els excessos de confiança es paguen»,ha etzibat el portaveu de la formació al Parlament, David Cid,que ha recordat l’historial d’assumptes pendents que esperen abordar en una nova cita amb el Govern pendent d’agendar.
