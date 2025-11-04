Le piden dos años
L’acusat d’assetjar la família de Canet de Mar que va demanar més castellà a l’escola: «Va ser la crispació del procés»
El tuitaire, amb 194 seguidors i el missatge del qual va tenir un grapat de retuits, ha destacat que no tenia «cap intenció de fer mal concret a cap nen» amb el seu comentari
EFE
Carles F., un tuitaire que afronta dos anys de presó per cridar a exercir assetjament escolar a l’alumna de Canet de Mar que va demanar un 25% de classes en castellà, ha emmarcat avui els seus missatges en el «debat polític» sobre la immersió lingüística, alimentat per la «crispació» del procés.
El tuitaire s’ha assegut aquest dimarts al banc dels acusats de la secció vuitena de l’Audiència de Barcelona, tot just una setmana després que un altre tribunal condemnés a dos anys de presó per un delicte d’odi un home que va difondre per xarxes socials missatges que instigaven a aïllar la família que va demanar un 25% de classes en castellà.
Una condemna de la qual discrepa la fiscalia, que avui ha demanat dos anys de presó per al tuitaire per un delicte contra la integritat moral, no d’odi, ja que considera que la llengua espanyola –a diferència d’un símbol de la nació com és la bandera– no és un element «identitari» que pugui donar peu a discriminació.
La Fiscalia no veu delicte d’odi
Per a la fiscal, el criteri de la secció 21a de l’Audiència que va considerar un delicte d’odi la fustigació a la família de Canet suposa una «interpretació extensiva. Passar de llengua a nació com a motiu discriminatori és una distància que no es pot recórrer en el dret penal», ha raonat.
Les causes obertes contra els dos tuitaires –i dos més que van ser absolts perquè l’Audiència va considerar que els seus comentaris estaven emparats per la llibertat d’expressió– es deriven de la denúncia presentada pels pares d’una menor que estudiava primària en una escola de Canet de Mar, després que la seva família aconseguís que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obligués el centre a impartir un 25% de les classes en castellà.
Segons han explicat davant del tribunal els dos pares, que van arribar a tenir protecció policial arran de la campanya de què van ser víctimes quan va transcendir la seva identitat, a les xarxes socials es van multiplicar els missatges que cridaven a aïllar la família i a la mateixa menor, cosa que va acabar generant-los una angoixa tal que va provocar la seva baixa mèdica i tractament psiquiàtric.
«Ens vam quedar sols», ha afirmat el pare, Javier Pulido, que en les eleccions del 2024 al Parlament europeu va ocupar un lloc simbòlic en les llistes d’Esquerra Espanyola i ha sigut membre d’Assemblea per una Escola Bilingüe, des d’on ha reconegut que va mirar sense èxit que altres famílies se sumessin a la seva batalla perquè les escoles complissin la sentència del TSJC que obliga a impartir un 25% de classes en castellà.
«Algunes famílies van deixar de parlar-nos, d’altres ens miraven amenaçadores», ha resumit Pulido, que va estar tres mesos de baixa arran dels fets i amb el temor que apedreguessin casa seva o que la seva filla, a qui ja no convidaven a aniversaris i que va arribar a perdre amigues, fos víctima d’assetjament escolar.
«Haurien de fer-li ‘bullying’
De fet, Carles F. s’asseu a la banqueta per un tuit del 3 de desembre del 2021 que deia: «Ho sento pel nen, però li haurien de fer ‘bullying’ –assetjament escolar– fins que se’n vagi».
Segons la Fiscalia, l’acusat va subscriure aquest comentari entre altres de diferents usuaris de X que sostenien: «M’apunto a anar a apedregar la casa del nen», «creeu el grup PXÑ, poseu el nen sol i feu 50-50-50» o «el monolingüe sense els seus amics... tot el castellà per a ell solet... classes individuals luxoses».
Carles F., que s’ha acollit al seu dret a respondre només a les preguntes de la seva advocada, ha minimitzat en la seva declaració el contingut del seu tuit, que va esborrar després que els Mossos d’Esquadra li comuniquessin que l’investigaven, argumentant que és un comentari més en una xarxa en què ha llegit «coses molt grosses», com missatges que celebren la mort de catalans.
L’acusat, amb tot just 194 seguidors i el missatge del qual va tenir un grapat de retuits, ha destacat que no tenia «cap intenció de fer mal concret a cap nen» amb el seu comentari, sinó pronunciar-se sobre un «debat polític» candent després dels «atacs» que estava rebent el sistema català d’immersió lingüística a les aules.
«Veníem de la sentència del procés, els ànims estaven molt crispats, i tots vam ser víctimes d’aquesta crispació», ha raonat Carles F., després de recordar que la llengua a l’escola és un assumpte que l’«afecta» especialment, a l’haver sigut educat durant el franquisme només en castellà malgrat pertànyer a una família catalanoparlant.
