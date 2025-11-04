Vilaplana ratifica que Mazón va atendre trucades i la va acompanyar al pàrquing
La periodista va declarar a la jutge que l’han volgut extorsionar amb suposades imatges seves sortint de casa del president perquè donés una entrevista
Laura Ballester / Marta Rojo
La declaració de la periodista Maribel Vilaplana, que va dinar amb el llavors president de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón el 29 d’octubre del 2024, va donar ahir una mica més d’informació sobre quatre de les cinc hores de la jornada del cap del Consell sobre les quals es tenen dubtes, durant la jornada més tràgica en la història de la Comunitat Valenciana.
Quatre hores en què el president de la Generalitat i la consultora de comunicació van compartir taula i estovalles al restaurant El Ventorro. Gairebé el mateix temps que va durar la compareixença de Vilaplana davant la jutge, el fiscal, les acusacions i defenses de la causa de la dana. Vilaplana va arribar al jutjat de Catarroja envoltada en un núvol de periodistes poc després de les 9.00 hores. La seva declaració es va prolongar des de les 9.30 hores fins a les 14.10 hores. I va abandonar l’edifici judicial per la porta posterior després d’autoritzar les acompanyants de Vilaplana a introduir el seu cotxe al garatge subterrani de l’edifici judicial.
Vilaplana va explicar que Mazón la va abordar al còctel posterior a un esdeveniment el 14 d’octubre. "Necessito parlar amb tu, m’agradaria que col·laboressis, que tinguéssim algun tipus de col·laboració", assegura que li va dir. Finalment, van quedar el 29 d’octubre perquè ella tenia la tarda lliure i Mazón va assegurar que ell "també la podia tenir alliberada", segons van confirmar fonts coneixedores de la seva declaració.
Una reunió no oficial
Una trobada de taula i estovalles a El Ventorro (hi va haver una altra opció, el restaurant El Encuentro, però no va ser possible) que la periodista va demanar que no fos oficial perquè treballa per al sector privat i volia evitar una vinculació política. Ja al restaurant, al qual va arribar a les 15.00 hores, Vilaplana va explicar que la van pujar a un reservat. "Una sala àmplia on ja hi havia el president", va recordar.
Abans de començar a menjar, Vilaplana va assegurar que l’amo del restaurant li va acostar al cap del Consell uns documents dient-li: "Han portat aquest sobre perquè vostè el firmi". Mazón es va excusar, es va disposar a llegir-los i firmar-los. La comunicadora va assegurar que Mazón "estava amb el mòbil constantment" i rebia trucades que ell contestava, excusant-se, apartant-se de la taula per parlar. Vilaplana va explicar que va arribar a suggerir sortir del saló, per donar-li privacitat, tot i que Mazón li va indicar amb un gest que no feia falta.
Durant l’interrogatori inicial de la jutge de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada va recórrer a la llista de trucades de Mazón del 29-O –incorporades a la causa després de ser aportades per les Corts Valencianes i el PSPV– i es va interessar per l’actitud del cap del Consell quan finalitzava les converses telefòniques que va presenciar la periodista. "Mai em va comentar res d’aquestes trucades. Ni sento paraules, ni sento dana, ni Cecopi, ni pluges", va exposar Vilaplana, que també va declarar desconèixer amb qui parlava Mazón i si els seus interlocutors eren membres del seu equip com José Manuel Cuenca, Cayetano García o Salomé Pradas. Quan Mazón finalitzava les seves converses telefòniques sí que li deia: "Seguim". En una ocasió sí que va arribar a justificar que li trucaven per "allò de la foto".
"Actitud distesa"
Segons la periodista, en tot moment el president de la Generalitat mantenia una actitud "distesa", sense que mostrés preocupació. La trobada va finalitzar a les 18.45 hores, perquè així ho va decidir Mazón. "Mira, si et sembla ho deixem estar", va recordar que li va plantejar el president per acabar la sobretaula. "Encara vam allargar, perquè vam xerrar una estona", va dir. I va afegir: "Estava molt entossudida que ell vingués a un partit de futbol, perquè jo treballo per al Llevant UD".
Una conversa futbolística que es va produir, segons el seu relat davant la jutge, en el trajecte entre El Ventorro i l’entrada a l’aparcament on ella tenia el seu cotxe a la plaça de Tetuan, davant la Fundació Bancaja. Un trajecte revelat per Levante-EMV, de Prensa Ibérica, en la seva edició del 26 d’octubre i que desmenteix el que havia sostingut Mazón tant en les entrevistes concedides a diversos mitjans de comunicació amb motiu de la festivitat del passat 9 d’Octubre, com en privat.
Al respecte, Vilaplana va assegurar no conservar el tiquet de l’aparcament on va deixar el seu vehicle abans d’anar al restaurant El Ventorro. Però es va oferir a facilitar la seva matrícula perquè es requereixi el document a l’empresa que gestiona el garatge subterrani, així com a buscar l’extracte bancari del pagament. Durant l’interrogatori de la jutge, la periodista va revelar que l’han arribat a extorsionar amenaçant-la de publicar unes presumptes imatges d’ella sortint presumptament de la casa de Mazón a València. "Han sigut extorsions de diaris molt seriosos", va declarar en seu judicial la comunicadora, segons fonts coneixedores de la seva declaració.
Aquest va ser un dels moments més durs en la declaració de Vilaplana, en la qual segons testimonis directes, va esclatar a plorar. També quan li van preguntar pel detall que Mazón va canviar la jaqueta amb què va arribar al dinar per un jersei. "Es va treure l’americana i es va posar el jersei que portava en una motxilla", va dir, tot i que la testimoni no va poder confirmar si era la peça que Mazón portava quan va arribar al Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana, on se celebrava el Cecopi (Centre de Coordinació operatiu integrat), a les 20.28 hores del 29-O. La magistrada va mirar de tranquil·litzar la testimoni. "Vostè no és responsable de res, en tot cas ho és la persona amb la qual vostè estava", va assegurar la jutge, segons van indicar fonts coneixedores de l’interrogatori.
Es va tractar d’una declaració d’alta intensitat emocional, en la qual va plorar en moltes ocasions, va deixar frases com que va ser "al pitjor lloc en el pitjor moment, amb la pitjor persona" possible. La consultora de comunicació va confirmar finalment que va parlar amb Mazón la matinada del 30 d’octubre. "La conversa era ‘Déu meu, què ha passat?’. I ell em va respondre: ‘Això és molt gros. És molt greu’". La comunicadora assegura que va arribar a preguntar al cap del Consell si sabia que estava passant tot això quan tots dos estaven al restaurant. A la qual cosa ell li va contestar: "Com ho sabré això?". En aquell moment va ser quan Vilaplana va declarar que va demanar a Mazón: "No em treguis, perquè em sembla molt greu". Una petició de la qual afirma que es penedeix. "Tant de bo pogués tornar enrere", va assegurar, segons fonts coneixedores de la seva declaració.
Dies després del 29-O, el president li va trucar per telèfon per dir-li que "ho sentia molt", però que tard o d’hora hauria de sortir el seu nom: En aquell moment assegura que, presa del pànic, ho va esborrar "tot, fins i tot el seu telèfon".
