Villarejo, després de testificar al jutjat d'Andorra: "Una qüestió així no la fa un comissari, els governs intervenen"
L'excomissari ratifica davant la Batllia les declaracions que va fer quan estava a la presó
Albert L. Cobo (ACN)
L'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo ha afirmat aquest dimarts, després de prestar declaració com a testimoni davant la Batllia -jutjat- d'Andorra, que una qüestió com l''Operació Catalunya' "no la fa un comissari, un coronel del CNI, un guàrdia civil, un capità o un comandant. És una operació d'alt nivell, on des de presidència del govern d'un país i d'un altre intervenen". Així, ha apuntat que en la seva declaració en seu judicial s'ha ratificat en el què ja havia dit quan estava a la presó i en les declaracions a la comissió rogatòria. La seva participació com a testimoni respon a una investigació oberta al Principat sobre possibles vincles amb els casos de la Banca Privada d'Andorra (BPA) i els de la família Pujol.
"Òbviament he dit la veritat, com ho he anat dient aquests anys", ha assegurat Villarejo, després d'haver estat declarant durant gairebé tres hores com a testimoni. També ha apuntat que creu que el fet d'haver-se desplaçat fins a Andorra per declarar li pot causar represàlies, ja que, ha detallat, li havien suggerit que no ho fés. En aquest sentit, ha afegit que bona part d'aquestes poden venir des de la corona.
Pel que fa a la documentació que se li ha mostrat en seu judicial, la qual havia estat publicada o filtrada, ha dit que era seva. Finalment, s'ha mostrat disposat a tornar a Andorra si així li demanen.
