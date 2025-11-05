Així investigarà el Parlament la crisi de la DGAIA: més de 50 compareixents entre consellers, experts i entitats
El PP català i la CUP neguen “errors” de gestió a la DGAIA i veuen “negligència” i “frau” dels governs
Gisela Boada
El Parlament ha aprovat aquest dimecres el pla de treball de la comissió d’investigació sobre l’activitat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) per indagar sobre les diferents irregularitats i infraccions que s’han produït en l’última dècada. Els grups impulsors —PSC, ERC i Comuns— han pactat amb Junts una fulla de ruta per investigar la gestió des del 2011 fins a l’actualitat, després que el Govern reestructurés l’organisme i li donés un nou nom —Direcció General de Protecció i Prevenció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA)— arran de fer-se públic el cas de la menor de 12 anys que va ser violada i prostituïda mentre estava sota custòdia de la DGAIA.
El pla, al qual ha tingut accés El Periódico, preveu analitzar la gestió política i tècnica de l’organisme des del 2011, avaluar el funcionament dels centres residencials i d’acollida, i examinar els mecanismes de supervisió, control i denúncia d’abusos. També inclou la revisió dels contractes i convenis amb entitats col·laboradores, la formació del personal i el seguiment dels menors extutelats, amb l’objectiu de detectar fallades estructurals i formular propostes de millora per reforçar el sistema de protecció. Ho farà, inicialment, fins al 31 de març del 2026, encara que, amb acord previ de la Mesa, es pot allargar més temps per garantir que es presenti l’informe i les recomanacions finals.
Els responsables dels governs
La comissió cita diversos responsables dels governs d’aquesta última dècada. Seran citats els qui van ser consellers del ram: Josep Lluís Cleries (2010-2012), Neus Munté (2012-2016), Dolors Bassa (2016-2017), Chakir el Homrani (2018-2021), Violant Cervera (2021-2022), Carles Campuzano (2022-2024) i l’actual titular del departament, Mònica Martínez Bravo. També hauran d’acudir a la crida de la comissió els qui van ser secretaris i directors generals en aquesta etapa.
Experts acadèmics
En l’àmbit acadèmic, passaran per la comissió expertes en infància i adolescència com Fina Sala (UAB), Núria Fuentes (UB) i M. Àngels Balsells (UdL). També es cridarà l’investigador irlandès Robbie Gilligan, referent internacional en protecció infantil; la catedràtica en psicologia social i doctora de la UdG, Montserrat Boada; o Sílvia Giménez-Salinas, degana emèrita del Col·legi de l’Advocacia, entre d’altres.
Entitats del tercer sector
Entre els compareixents previstos, la comissió escoltarà representants de les principals entitats del tercer sector que operen en l’àmbit de la infància i l’adolescència, com la FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i l’Adolescència), la FEPA (Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits) i la Taula del Tercer Sector, a més de plataformes com PINCAT, que agrupa projectes d’infància a Catalunya. El seu testimoni serà clau per entendre com les polítiques públiques s’han traduït en la pràctica i com han afectat els menors atesos pels serveis socials.
Representants del món local
La presència d’associacions del món local, com la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM), servirà per analitzar la responsabilitat compartida entre administracions i la necessitat de reforçar la coordinació territorial per evitar que les fallades del sistema acabin reproduint-se als nivells més propers a la ciutadania.
Veus de l’àmbit professional i educatiu
També es citarà representants del Consell de Col·legis de Treball Social de Catalunya, el Col·legi de Pedagogs, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials, la participació dels quals permetrà avaluar les condicions professionals i els reptes del personal que treballa sobre el terreny.
Organitzacions internacionals
Finalment, hi figuren organitzacions d’abast global com UNICEF, Save the Children, el Comitè de Drets de l’Infant de Nacions Unides (CRC-OHCHR) i Dones Juristes, la intervenció de les quals aportarà una perspectiva de drets i de gènere.
Subscriu-te per seguir llegint
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Cándida Jiménez, pensionista, sobre la jubilació anticipada: 'Em van penalitzar de per vida, com una cadena perpètua