Detectada la primera llopada a Catalunya en 100 anys: neixen tres cadells de llop entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà
La Generalitat remarca que és un "fet històric" que arriba després de dècades de seguiment de l'espècie
ACN
Detectada la primera llopada amb cadells a Catalunya en 100 anys. El Departament d'Interior, a través dels Agents Rurals, ha confirmat el naixement aquest any de tres cadells en una àrea extensa a cavall entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà, a la zona on havien confirmat la presència de dos adults. El Departament assenyala que es tracta d'un "fet històric" que arriba després de dècades de seguiment de l'espècie, que havia desaparegut del país fins fa un quart de segle, quan van detectar el retorn d'un individu aïllat de llop al Parc del Cadí-Moixeró. Amb el naixement dels cadells, tal com marca la normativa, el llop passa automàticament d'espècie extinta com a reproductora a espècie amenaçada en perill d'extinció.
El cos d'Agents Rurals, encarregat del seguiment del llop a Catalunya, ha intensificat el seguiment i la vigilància d'aquest grup per ser coneixedors del seu comportament i hàbits, així com de les seves possibles interaccions amb les activitats humanes.
El llop (canis lupus) passa ara a ser una espècie amenaçada en perill d'extinció. Aquest nou estatus implica la redacció, tramitació i aprovació d'un pla de recuperació, com preveu la normativa europea. La Generalitat concreta que totes les mesures que prenguin a partir d'ara es faran de manera coordinada amb la Taula del Llop i els departaments implicats: Interior i Seguretat Pública, Territori, Habitatge i transició ecològica i Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Més agents i suport a la ramaderia
En paral·lel i en el marc de les tasques de seguiment de l'espècie, el Govern ja té previst fer un seguiment de la nova situació. Així, treballa en l'especialització de més Agents Rurals i l'increment de l'eficàcia i recursos del cos davant aquesta nova realitat, així com en l'especialització de tècnics dels departaments implicats.
Per altra banda, la Generalitat intensifica el treball directe amb les explotacions ramaderes i conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), desenvolupa un projecte per millorar el suport a la ramaderia extensiva, tal com han anat treballant a la Taula del Llop on hi ha els tres departaments implicats, una representació dels sindicats agraris i una representació d'entitats ecologistes.
A més, el Govern recorda que fa temps que impulsa mesures de coexistència per minimitzar els danys produïts a la ramaderia per la presència d'individus de llop aïllats a Catalunya. El programa de prevenció de danys a la ramaderia inclou mesures com ara la cessió de material de prevenció, com, per exemple, vailets elèctrics; el foment dels gossos de protecció de ramats i suport econòmic als ramaders per implantar mesures d'autoprotecció del ramat.
Al comunicat, la Generalitat concreta també que, a proposta del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, han aprovat recentment el Pla de Ramaderia Extensiva, que inclou mesures específiques per garantir la convivència de l'activitat ramadera amb la fauna salvatge.
En aquest sentit, el Departament de Territori Habitatge i Transició Ecològica ha explicat que en el marc del Grup de Treball del Llop ja fa mesos que està treballant en un pla de gestió de l'espècie i han impulsat diverses mesures de suport per a la prevenció de danys en la ramaderia per la presència puntual de diversos exemplars dispersants a Catalunya. Tota aquesta feina servirà de base del futur pla de gestió. Actualment, la Generalitat cedeix material d'autoprotecció i dona suport en la gestió dels ramats. Així mateix, tal com es va comprometre el Govern, han actualitzat els barems i han incorporat el concepte de lucre cessant per compensar els danys que causa la fauna salvatge protegida a la ramaderia i a l'agricultura.
El Govern defensa que la presència del llop també contribuirà al control de la població de grans ungulats, com ara cabirols o el senglar, que també estan provocant greus afectacions en l'agricultura i la ramaderia.
Cronologia
El gener del 2024 el cos d'Agents Rurals va confirmar la presència d'un llop en aquesta zona. El mes de maig el van poder identificar genèticament i van descobrir que es tractava d'una femella. Aquell mateix mes, van localitzar un segon animal a la zona que fotogràficament van poder identificar com un mascle.
Al llarg de tot el 2024 han localitzat els dos animals, sempre per separat i sovint força allunyats fins que al desembre, per primer cop, van poder confirmar en unes imatges de les càmeres de seguiment que els dos animals van junts.
A partir d'aquest moment van intensificar el seguiment i la vigilància de la zona, que és una àrea molt extensa i àmplia, amb una orografia complicada.
Aquest seguiment estret ha permès detectar canvis en el comportament dels llops adults quan s'apropava el període reproductor, entrada ja la primavera. Un cop identificades les zones més sensibles, els Agents Rurals van optar per fer un seguiment més quirúrgic i no interferir en aquest període sensible i esperar a la tardor quan els cadells comencen a seguir els adults per tot el territori, per verificar l'èxit reproductor o no d'aquesta parella.
Així, aquesta tardor, quan els cadells han començat a desplaçar-se molt més, seguint els adults, els Agents Rurals els han pogut detectar i confirmar la presència d'un total de tres nous individus.
Retorn natural del llop
Aquest any fa 25 anys des de l'aparició del primer llop d'estirp italiana a Catalunya procedent de França. Aquest fet va marcar el començament d'un procés de retorn natural d'una espècie que havia desaparegut del territori català durant gairebé un segle.
Quan van desaparèixer els darrers exemplars de llop, l'escenari ecològic era molt diferent de l'actual. La presència d'ungulats salvatges era escassa: no hi havia cérvols, cabirols, daines ni muflons. Només quedaven alguns isards al Pirineu i unes poques cabres salvatges als Ports. Fins i tot el senglar era molt menys abundant que avui dia, i la seva situació no tenia res a veure amb la que es registra actualment.
Avui, el panorama ha canviat radicalment. Les poblacions d'ungulats salvatges s'han multiplicat en moltes zones del territori, convertint-se en preses abundants per al llop. En alguns indrets, aquestes espècies provoquen problemes seriosos per a l'agricultura, la seguretat viària i la ramaderia, actuant com a possibles vectors de malalties.
Des d'un punt de vista biològic, el retorn del llop és un procés "natural i lògic", exposa la Generalitat. La presència de preses afavoreix la tornada del depredador, contribuint a recuperar l'equilibri ecològic dels ecosistemes. La reaparició del llop a Catalunya no només és un fenomen biològic rellevant, sinó també un indicador de la transformació del medi natural en les darreres dècades.
La reaparició de l'espècie a Catalunya significa una notícia "molt important per a la natura": "Des del Govern es treballarà per la seva coexistència amb el sector ramader".
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Cándida Jiménez, pensionista, sobre la jubilació anticipada: 'Em van penalitzar de per vida, com una cadena perpètua