Els sectors forestal i agrari denuncien que el nou decret contra els incendis els fa responsables dels plans de prevenció
La decisió afecta uns 200.000 propietaris privats i més de 100.000 hectàrees de boscos públics
ACN
Diverses organitzacions del sector forestal i agrari del país han emès un comunicat on expressen la seva «preocupació» pel contingut del nou decret aprovat el mes d'octubre pel Govern en matèria d'incendis forestals. Alerten que suposa «un gir inesperat» en la política de prevenció. Critiquen que malgrat que el text declara d'interès social i d'utilitat pública les infraestructures per prevenir els incendis, atribueix la responsabilitat de l'execució als titulars de les finques i als ens locals. Calculen que l'abast de tot plegat seria d'uns 200.000 propietaris de terrenys privats, a més de 100.000 hectàrees de boscos de titularitat pública. Lamenten que la decisió s'ha pres sense la participació del sector i que genera «inseguretat jurídica».
Un total de set entitats forestals i agràries -Boscat, Consorci Forestal de Catalunya, ELFOCAT, Dones de Bosc, Institut Agrícola, País Rural i Revolta Pagesos- alerten que la decisió de modificar el decret s'ha pres sense la participació ni el coneixement del sector i «trencant un consens que durant dècades ha fet de la col·laboració público-privada». Les associacions lamenten que, en lloc d'incloure mesures «reals» de suport, el decret imposa una responsabilitat «inassumible» i «injustificada» a la propietat forestal, tant la pública com la privada.
Des del sector es recorda que les infraestructures de prevenció tenen com a finalitat «protegir» comarques senceres i massissos forestals, i que han de ser reconegudes com a infraestructures d’interès públic i estratègiques per a la seguretat del territori. Per això, creuen que no poden ser els propietaris els que es facin càrrec dels plans de prevenció.
La nova regulació aprovada obre també la porta a possibles derivacions penals i civils, «pel sol fet de ser titular d'una finca situada en àmbits definits com a infraestructures estratègiques de prevenció». El text, critiquen, introdueix el deure de mantenir els terrenys en condicions «adequades», però «no defineix clarament què implica aquesta adequació, deixant-ne la interpretació a criteri de tècnics, funcionaris o juristes». Un fet que genera «inseguretat jurídica», afegeixen.
El text del decret també estableix que l'administració pot executar de manera subsidiària les actuacions i decidir si trasllada o no el cost d'aquestes a la propietat, tot i que en molts casos el cost de les intervencions superi el valor del mateix sòl forestal. Això, asseguren, pot posar en risc la viabilitat econòmica de moltes finques.
És per tot això que reclamen una rectificació urgent del decret, que permeti mantenir el model de gestió basat en l'acord i la cooperació entre l'administració i la propietat. Les entitats consideren que aquesta forma de col·laboració és la «més efectiva i menys costosa», i que no obliga els propietaris forestals mancats de recursos a fer unes feines «inabastables».
La propietat forestal reitera el compromís amb la prevenció d'incendis, amb la qual recorden que participen activament tant en la gestió com en el manteniment dels boscos.
