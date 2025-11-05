Jordi Pujol al·lega que té «marcadors d'Alzheimer» perquè el tribunal valori si pot ser jutjat
L’excap del Govern proposa a l’Audiència Nacional declarar per videoconferència des de casa seva si no estima la seva petició
J. G. Albalat
El pròxim 24 de novembre està previst que comenci a l’Audiència Nacional el judici contra Jordi Pujol i els seus fills. La defensa de l’expresident de la Generalitat no només ha sol·licitat al tribunal que, a causa dels seus 95 anys i al seu estat de salut, se li permeti la compareixença i declaració en la vista per via telemàtica des de la seva residència a Barcelona, sinó que va més enllà, i ha requerit que els metges forenses l’examinin per "avaluar el seu deteriorament cognitiu" i determinar la seva "capacitat o incapacitat", per "demència sobrevinguda", d’"autodefensa" en el judici, segons ha pogut saber El Periódico.
En el supòsit que els facultatius i els jutges consideressin que està incapacitat, s’hauria d’arxivar el procés, igual com va passar el 2021 amb la seva dona, Marta Ferrusola, tot i que en aquella ocasió els seus advocats van sol·licitar directament la seva exoneració. L’Audiència ja ha estimat la petició d’avaluar el seu estat de salut.
Un dels arguments esgrimits en l’escrit, a què ha tingut accés aquest diari, és que Pujol compta amb "marcadors d’Alzheimer a la sang" i una "severa alteració de la memòria verbal […] que el porta a confondre fets i persones". Això es descriu com un "deteriorament cognitiu greu" que afecta múltiples funcions mentals i que és compatible amb un procés neurodegeneratiu en fase avançada.
Malgrat tot, la defensa de l’excap del Govern no ha reclamat de forma explícita una prova pericial sobre la capacitat de Pujol per "comprendre l’objecte de l’acusació" i desenvolupar la seva autodefensa, però els informes aportats ara per dos metges apunten "en aquesta direcció".
Per això els advocats de l’expresident veuen necessari que una clínica forense "avaluï" el deteriorament cognitiu i si aquest limita "la comprensió de continguts complexos i la seva capacitat per comprendre l’acusació formulada, comunicar eficaçment i afrontar el judici amb garanties". Els advocats de Pujol al·ludeixen a una sentència del Tribunal Suprem per justificar que una demència sobrevinguda impossibilita a un acusat arribar a un judici "amb garanties", com es recull a l’article 383 de la llei d’enjudiciament criminal. En el cas del dirigent català, si els forenses certifiquen l’estat de salut que descriu la seva defensa, podria no arribar a ser jutjat.
La petició de la defensa de Pujol és lleugerament diferent de la que va presentar la seva dona uns anys enrere. Ferrusola, que va morir el juliol del 2024, va ser exonerada d’aquest cas per l’Alzheimer que patia. Els seus advocats van al·legar a finals de gener del 2021 que no podia declarar a causa de la seva malaltia –diagnosticada el 2018– i de les seqüeles que li havia deixat una forta caiguda a la seva casa de Queralbs uns mesos abans de presentar l’escrit.
La seva defensa va argumentar que patia una "demència sobrevinguda", que provocava que no fos capaç de reconèixer "de manera consistent els familiars pròxims" ni articular frases "de contingut coherent". Després de ser analitzada per una forense de l’Audiència Nacional, es va determinar que patia un "deteriorament cognitiu tipus Alzheimer moderadament greu de cinc anys d’evolució" i que no complia "les condicions psíquiques mínimes necessàries per prestar declaració".
Dependència funcional
Pujol, segons els seus advocats, té reconegut un grau de discapacitat del 75%, cosa que d’acord amb la llei, suposa una "gran dependència". Un dels informes mèdics aportats per la defensa destaca que l’expresident té una "severa dependència funcional per a activitats bàsiques", una "marxa molt inestable" i una "mobilitat reduïda".
Aquests són alguns dels aspectes que aconsellarien, segons la seva opinió, el seguiment telemàtic del judici i pel qual miraria d’evitar el seu desplaçament a Madrid, amb pernocta fora del seu domicili. Però l’escrit afegeix altres patologies, entre les quals, la discopatia (deteriorament o desgast dels discos intervertebrals), l’escoliosi (curvatura de la columna vertebral), la poliartropatia degenerativa (afecció que afecta múltiples articulacions, causada pel desgast progressiu del cartílag) i l’úlcera sacra per pressió.
L’edat de Pujol, el quadre de patologies que presenta, el seu grau de dependència i les dificultats que per a un home ancià té el desplaçament d’una ciutat a una altra" suposen, segons precisen els seus advocats, una "condició particularment costosa o perjudicial" per a ell i que habilita el tribunal de l’Audiència Nacional a acordar que la seva declaració en el judici, que arrenca en menys de 20 dies, es realitzi a través de videoconferència, en cas de considerar que es troba en condicions de defensar-se i afrontar el judici.
