Condemna per corrupció
Laura Borràs considera una «tortura» que el Govern encara no hagi resolt la seva petició d’indult
Carlota Camps
L’expresidenta del Parlament i exlíder de Junts, Laura Borràs, ha considerat que és una «tortura diària» que el Govern de Pedro Sánchez no hagi valorat encara la petició d’indult perquè se li perdoni la seva condemna a quatre anys i mig de presó per adjudicar contractes a dit a un amic quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La fiscalia es va oposar a la concessió perquè creu que Borràs no ha mostrat penediment, tot i que el mateix tribunal, en la seva sentència, proposava el perdó.
En una entrevista a La 2 i Ràdio 4, Borràs ha assegurat que és «una circumstància vital molt dura» sentir que la seva vida no és a les seves mans, sinó a la taula del Consell de Ministres, i ha lamentat que la petició d’indult no hagi sigut resolta vuit mesos després. «Forma part d’un procés molt dur. Continua la tortura. No és fàcil aixecar-se cada dia amb aquesta espasa de Dàmocles», ha lamentat l’expresidenta de Junts, que també ha deixat clar que ha demanat a l’actual direcció del partit que aquesta qüestió quedés fora de tota negociació.
Borràs, que des d’aquest mes d’octubre és directora acadèmica de la fundació vinculada als postconvergents –Fundem la República–, ha negat que Carles Puigdemont l’hagi apartat i ha justificat el seu «silenci mediàtic» per no interferir en el seu relleu. «M’ha semblat més elegant no estar present en el dia a dia», ha dit, després de recalcar que es tracta d’una «decisió personal» i no de la formació. També ha assegurat que el procés judicial pretenia deixar-la com una «nina trencada» i ha afirmat sentir-se «afortunada d’estar» i que no l’hagin «doblegat».
Sobre Aliança Catalana, Borràs ha rebutjat els discursos «carregats de pessimisme i de rebuig», però ha evitat pronunciar-se sobre si és necessari aixecar un cordó a Sílvia Orriols. «Molta gent presumeix de cordons i després són els primers que els trenquen per interessos partidistes», ha resolt, en una entrevista en què també ha avalat la ruptura de les negociacions entre Junts i el PSC. L’exlíder dels postconvergents ha considerat que Puigdemont va concedir un «temps prudencial suficient» per comprovar si el diàleg donava fruits, però ha considerat que ara «ja que no porta enlloc».
Quan li han preguntat si Junts pot donar els seus vots a una moció de censura instrumental per destituir Sánchez, operació que necessitaria comptar amb el PP i Vox, Borràs no s’ha pronunciat, però ha recordat el pacte a què van arribar socialistes i populars per l’alcaldia de Barcelona. «El PSOE no està en disposició de donar lliçons», ha conclòs.
