FC Barcelona
Carles Puigdemont va presenciar l’empat del Barça a la Champions a la llotja de l’estadi del Bruges
Va veure el partit al costat d’un amic seu i del directiu blaugrana Alfons Castro
Ferran Correas
L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, resident a Waterloo des de fa vuit anys, no es va voler perdre el partit de la Champions entre el Bruges i el Barça, que va acabar amb empat a 3. Conegut seguidor culer, el líder de Junts ja havia seguit el FC Barcelona en algunes finals europees i, per a aquest partit, va contactar amb el departament de Protocol del club belga i se li va oferir allotjament a la zona noble de l’estadi Jan Breydel.
Va veure el partit al costat d’un amic seu i del directiu blaugrana Alfons Castro, i va poder conversar amb Joan Laporta. Quan va finalitzar el partit, va emprendre el viatge de tornada a Waterloo amb el seu amic, a qui va esperar al carrer mentre aquest anava a buscar el cotxe, passant totalment desapercebut. Com un aficionat més, no entenia la fragilitat defensiva dels de Hansi Flick.
