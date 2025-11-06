Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

FC Barcelona

Carles Puigdemont va presenciar l’empat del Barça a la Champions a la llotja de l’estadi del Bruges

Va veure el partit al costat d’un amic seu i del directiu blaugrana Alfons Castro

Carles Puigdemont va presenciar l’empat del Barça a la Champions a la llotja de l’estadi del Bruges

Carles Puigdemont va presenciar l’empat del Barça a la Champions a la llotja de l’estadi del Bruges / Dani Barbeito

Ferran Correas

Barcelona

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, resident a Waterloo des de fa vuit anys, no es va voler perdre el partit de la Champions entre el Bruges i el Barça, que va acabar amb empat a 3. Conegut seguidor culer, el líder de Junts ja havia seguit el FC Barcelona en algunes finals europees i, per a aquest partit, va contactar amb el departament de Protocol del club belga i se li va oferir allotjament a la zona noble de l’estadi Jan Breydel.

Va veure el partit al costat d’un amic seu i del directiu blaugrana Alfons Castro, i va poder conversar amb Joan Laporta. Quan va finalitzar el partit, va emprendre el viatge de tornada a Waterloo amb el seu amic, a qui va esperar al carrer mentre aquest anava a buscar el cotxe, passant totalment desapercebut. Com un aficionat més, no entenia la fragilitat defensiva dels de Hansi Flick.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
  2. Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
  3. Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
  4. Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
  5. Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
  6. El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'
  7. Mor l'artista manresà Ferran Costa, als 71 anys
  8. El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»

Les fortes pluges obliguen a tancar l'escola rural de Sant Quirze Safaja: «El centre es troba en una zona inundable»

Les fortes pluges obliguen a tancar l'escola rural de Sant Quirze Safaja: «El centre es troba en una zona inundable»

Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts

Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts

Així serà el Nou Congost remodelat

Així serà el Nou Congost remodelat

La Seu d'Urgell tornarà a ser sortida d'una etapa de la Volta

La Seu d'Urgell tornarà a ser sortida d'una etapa de la Volta

Estrasburg declara que no es van violar els drets de Junqueras, de Sànchez o Turull pel 'procés'

Estrasburg declara que no es van violar els drets de Junqueras, de Sànchez o Turull pel 'procés'

La Seu protegirà amb un mur l'escola Albert Vives de les crescudes del Segre

La Seu protegirà amb un mur l'escola Albert Vives de les crescudes del Segre

Mor Bárbara Jankavski, coneguda com la ‘Barbie humana’, als 31 anys

Mor Bárbara Jankavski, coneguda com la ‘Barbie humana’, als 31 anys

La rambla Ibèria de Sabadell, tallada per inundació, i afectació a la ronda Ponent i la carretera de Terrassa

La rambla Ibèria de Sabadell, tallada per inundació, i afectació a la ronda Ponent i la carretera de Terrassa
Tracking Pixel Contents