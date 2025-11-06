Mitjançant nous serveis
Ferrocarrils preveu moure un 50% més de viatgers i superar Rodalies en cinc anys
En els pròxims dies traurà a concurs la compra de 38 trens per a la prolongació de l’L8, que renovaran a més els vells combois de la línia Llobregat-Anoia
Glòria Ayuso
En poc temps, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) s’assemblarà al que és avui un ou a una castanya. Ho ha explicat aquest dijous el seu president, Carles Ruiz, que està pilotant una transformació fruit de l’entrada en servei de nous serveis a tot el territori. L’impacte es pot resumir en una xifra clara: en només cinc anys, el nombre d’usuaris augmentarà un 50% i superarà els que actualment té Rodalies a tot Catalunya.
El 2024, el nucli de Rodalies de Barcelona va sumar 117,5 milions de viatgers i els serveis regionals es van mantenir en 10 milions. Ferrocarrils va transportar 100 milions. Però el 2030 , espera arribar als 150 milions.
Nous serveis
El creixement serà gradual. A l’estiu del 2026 entrarà en servei la línia de Rodalies entre Lleida i Terrassa que operarà Ferrocarrils, amb una oferta de 14 circulacions diàries per sentit entre Lleida i Cervera, cinc de les quals prolongaran el recorregut fins a Terrassa.
Pocs mesos després, entrefinals del 2026 i inicis del 2027, començarà a operar la RAeroport, la nova línia entre Barcelona i l’aeroport, que beneficiarà entre 7 i 9 milions de viatgers anuals.
Augment de flota
La primera fase del tramvia de Tarragona, el TramCamp, entrarà en funcionament el 2028; mentre que la connexió de la línia Llobregat Anoia i el Vallès a Gràcia amb la prolongació de l’L8 estarà llesta el 2030, cosa que suposarà un increment d’usuaris de 15 milions.
Tot això requerirà un augment de flota. Per ara, als set tramvies elèctrics que FGC ha comprat a Stadler s’afegirà la compra de 38 trens que donaran servei a la prolongació de l’L8 i que permetran iniciar la renovació dels combois de la línia Llobregat-Anoia. Aquest concurs es licitarà ben aviat.
Garantir la mobilitat
El president de FGC ha indicat en una trobada amb empresaris del Baix Llobregat i l’Hospitalet organitzada per UPMBALL que l’augment de viatgers respon a aquests projectes actualment en construcció, però «n’hi haurà més».
L’objectiu és materialitzar la descentralització de FGC com a operador i gestor més enllà de les corones metropolitanes de Barcelona, ja que el creixement de població previst a Catalunya en els anys futurs requerirà garantir la mobilitat al voltant de les altres grans urbs a tot el territori català.
11 unitats de control
És així com FGC ja s’està preparant per convertir-se en una nova i gran empresa pública de mobilitat que gestionarà serveis de tot tipus, en el que serà «un gran canvi cultural»,ha incidit Ruiz. Això inclou la creació d’11 unitats de control que treballaran de forma autònoma en diferents punts del territori i permetran alhora la seva visualització conjunta a través d’una plataforma única.
Aquesta estratègia respon a l’experiència que FGC va viure en la gran apagada del mes d’abril passat. «Els plans de contingència tenien en compte la possibilitat de col·lapse en una línia, però no que tot el sistema quedés a les fosques», ha explicat Ruiz. Les estacions de muntanya, els funiculars i els trens turístics van quedar completament a cegues. D’ara endavant, les estacions d’esquí tindran el seu propi centre de control, com també el tindrà el tramvia de Tarragona, i així amb la resta.
Augment de plantilla
El creixement implicarà a més engrossir una companyia que compta actualment amb 2.150 treballadors. A falta de concretar les xifres, de moment necessita 70 nous maquinistes que conduiran els trens de les línies de l’aeroport i de Lleida. Les places per a les Rodalies de Lleida ja es van publicar al juliol.
