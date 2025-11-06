Ruptura
Junts materialitza el bloqueig i registra esmenes a la totalitat a totes les lleis del PSOE i Sumar
Els postconvergents eviten de moment impulsar una moció de censura, per a la qual cosa necessitarien sumar els seus vots al PP i Vox, ni tampoc han instat Pedro Sánchez a sotmetre’s a una qüestió de confiança o, fins i tot, convocar eleccions
Iván Gil
Junts fa un pas més per materialitzar al Congrés la ruptura amb el Govern que van avalar les bases del partit fa ara una setmana. La formació ha registrat esmenes a la totalitat a totes les lleis del PSOE i Sumar, per la qual cosa no podran tirar endavant amb la majoria d’investidura, i també votaran en contra de les 21 normes que estan en la seva fase final de tramitació, així com als projectes de llei aprovats en el Consell de Ministres i pendents d’enviar al Congrés. Així ho ha anunciat la portaveu Míriam Nogueras durant una roda de premsa a la Cambra baixa, acompanyada per tots els diputats i senadors del grup parlamentari a Madrid. «No hi haurà estabilitat si no compleixen els seus acords, Sánchez sap que els nostres vots no estan al servei de l’estabilitat d’Espanya», ha apuntat per concloure que «la legislatura queda bloquejada».
Els postconvergents eviten de moment encoratjar una moció de censura, per a la qual cosa necessitarien sumar els seus vots al PP i Vox, ni tampoc han instat Pedro Sánchez a sotmetre’s a una qüestió de confiança o, fins i tot, convocar eleccions. El que deixa una escletxa per desfer la ruptura, sobretot davant la insistència que «el PSOE ha de complir» i «decidir si vol continuar en el poder, sense poder governar i no complir els catalans».
A la Moncloa encara confiaven en els últims dies a poder reconduir les relacions amb Junts. Un escenari a què també es va acollir aquesta setmana l’expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, que va portar les regnes de la negociació del PSOE en el denominat «procés de Suïssa» després de l’entrada a la presó del secretari d’Organització, Santos Cerdán. «Mai se sap si són definitives» les ruptures, va dir dilluns passat durant la seva intervenció a ‘Los Desayunos del Ateneo’ per posar en valor tot aquest procés de diàleg va ser d’Espanya amb un mediador internacional.
Si bé va reconèixer que «ara pot ser més difícil», no ha donat res per perdut i ha negat que Junts adopti una posició rupturista per bloquejar el Govern. «No pensar que votarà perquè sí en contra de tot, votarà en funció del que li sembli cada assumpte», va explicar per limitar l’abast de la ruptura i desvincular-la de la necessitat d’un avanç electoral.
Els negociadors del Govern entenien a més que mentre no es posi sobre la taula una moció de censura hi hauria marge per al diàleg, «votació a votació». Un dels negociadors del Govern amb Junts traslladava la setmana passada que «sempre va confiar que Junts es reposicioni».
De forma preventiva en l’Executiu continuen sostenint que és viable prolongar la legislatura fins al 2027, fins i tot sense aprovar uns comptes públics.
