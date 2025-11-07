Conseqüències del temporal
Les alertes seran "menys invasives" per a casos sense risc imminent
L’aplicació ES-Alert, gestionada pel Ministeri de l’Interior, oferirà la possibilitat d’emetre avisos menys sorollosos, amb un xiulet més suau, per a situacions com les de dimecres al vespre.
Guillem Costa
No fa gaire més d’un mes, Protecció Civil va explicar que les alertes enviades als telefons mòbils estaven pensades per prevenir escenaris de perill en què hi havia un risc de mort. La idea que van transmetre les autoritats implicava fer servir el sistema ES-Alert davant prediccions de perill extrem que estaven a punt de tenir lloc o per a emergències que ja estaven en marxa. Però l’enviament d’una alerta d’aquesta mena, amb el característic senyal sonor associat, el vespre abans de les pluges de dimecres, va reobrir el debat sobre quan i com s’han d’enviar aquests avisos.
En aquest sentit, Imma Solé, subdirectora general de coordinació i gestió d’emergències, avança que el sistema ES-Alert permetrà enviar alertes "menys invasives", amb un xiulet més suau, per a casos com el d’aquesta setmana en què el risc no és imminent. "Es treballa amb el Ministeri de l’Interior i les operadores telefòniques perquè aquests avisos amb menys so estiguin disponibles; no trigarem massa a poder-los fer servir", assegura.
En casos de perill mortal
La idea general continua sent enviar alertes mòbils quan hi hagi un perill potencial de mort. La futura modalitat d’alertes més suaus, però, permetrà avisos previs, quan la gravetat de l’emergència encara no s’hagi confirmat i tan sols sigui una previsió o un risc possible. Protecció Civil assegura que l’eina encara és relativament nova (va començar a funcionar el 2022) i encara s’afina com usar-la: "El sistema ofereix poc espai per donar instruccions i el nou tipus d’alertes serà útil per a situacions que puguin ser de perill però en què l’emergència encara no sigui imminent, com va passar dimecres passat al vespre", afegeix. Tot i les crítiques d’alguns ciutadans i de partits polítics com Junts i ERC, Protecció Civil considera que la funció de l’alerta es va complir i que va ser una bona idea advertir la població el dia abans perquè estigués a l’aguait del temps abans de sortir de casa, en lloc d’enviar el missatge a la matinada. "Sabíem que hi hauria incidències però la predicció no posava sobre el mapa unes pluges torrencials d’intensitat gaire elevada. Per aquesta raó vam optar per advertir la gent que plouria amb intensitat i que comprovés les carreteres i la informació meteorològica abans de prendre decisions", explica Solé.
Solé justifica l’últim enviament perquè Protecció Civil va considerar que el més adient era avisar la població que al llarg del dia hi hauria aquest episodi. "Després, podia ser que si la situació es complicava es prenguessin més mesures, però convenia que tothom n’estigués pendent", insisteix. Protecció Civil admet que hi ha el risc que la gent perdi el respecte a les alertes. És del parer, però, que, ara com ara, això no passa. Catalunya és la comunitat autònoma que més alertes mòbils envia. Des que es va posar en funcionament, s’han emès 134 avisos, dels quals un 30% han sigut simulacres. La principal causa d’activació són els incendis (57 avisos). La segona, les pluges torrencials i el risc d’inundació (31 avisos).
