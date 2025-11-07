«Estratègia de país»
Més orientació i flexibilitat en els itineraris educatius: el pla d’acció del Govern contra l’abandonament escolar prematur
El Departament d’Educació i Formació Professional ha presentat aquest divendres el seu pla per augmentar el nivell de qualificació dels catalans
Recull 10 estratègies que van des de millorar el treball en xarxa amb els ajuntaments a reforçar la lluita contra la segregació escolar
Helena López
Anunciat com una «estratègia de país», malgrat que a la seva presentació, aquest divendres a Vilafranca del Penedès, no ha acudit ni el president Illa ni la consellera d’Educació i FP, Esther Niubó, el Govern ha fet públic aquest divendres el seu Pla d’acció per a la reducció de l’abandonament escolar prematur, amb l’objectiu, segons han assenyalat, d’«augmentar el nivell de qualificació de població», «assegurar trajectòries educatives reeixides» i «millorar els resultats educatius als estudis de secundària obligatòria i postobligatòria». Un pla que han organitzat en 10 «estratègies», que van des del treball en xarxa amb altres administracions –els municipis són els màxims coneixedors de la realitat dels seus veïns– fins a la prevenció i seguiment de l’absentisme o la formació docent.
El pla parteix del convenciment que l’abandonament escolar prematur és un fenomen multifactorial, amb més incidència en nois que en noies, i té un objectiu: reduir el nombre d’alumnat que no continua estudiant a l’acabar l’ESO (amb o sense el títol). Tenir el títol de l’ESO no és suficient. Les persones en aquesta situació han disminuït en els últims anys, però la xifra continua sent molt alta: un 13,7% de la població, bastant per sobre de la mitjana europea, que se situa en el 9,3% i de les recomanacions del Consell de la Unió Europea, que assenyala que s’ha de situar per sota del 9%.
«Font comú»
La primera de les estratègies del pla i, en aquest cas, sí la més important, segons han explicat en la presentació és el treball en xarxa per fer «front comú». «Establir un sistema de seguiment per donar suport a l’alumnat en risc d’abandonament a partir d’una millor col·laboració entre les diferents administracions», apunta el pla, partint del convenciment que els ajuntaments són els que millor coneixen la realitat dels seus veïns i tenen un accés més directe a ells. L’acte d’aquest dijous s’ha fet a Vilafranca per visibilitzar aquesta importància dels municipis. Entre les accions vinculades a aquesta primera estratègia hi ha el disseny del Pla local de prevenció de l’abandonament escolar prematur.
La segona estratègia és l’«orientació educativa», aspecte clau. Inclou accions concretes com l’aprovació i desplegament del Decret d’Orientació Educativa, una de les assignatures pendents del sistema, o la inclusió de la perspectiva de gènere interseccional durant l’orientació educativa.
En tercer lloc, el pla planteja la revisió del pacte contra la segregació escolar per posar més èmfasi en la perspectiva antiracista i tenir en compte la segregació residencial, o procediments més àgils i flexibles en les sol·licituds d’ajudes econòmiques.
Mesures ja en marxa
En paral·lel al pla general, la conselleria ha presentat els resultats del projecte Reconnect-ES, una mesura concreta duta a terme a partir de la contractació de 52 educadors socials que ofereixen suport als joves que han deixat els seus estudis. Durant el curs passat, els educadors van contactar telefònicament amb joves que el curs 2023-2024 havien abandonat els estudis, i a través de l’orientació van aconseguir reinserir molts d’ells en el sistema educatiu.
Així, de 8.941 joves contactats , un 15,28% es van reincorporar al sistema educatiu, cosa que suposa un total de 1.366 alumnes. D’aquests, el 32,9% es va matricular en formació professional de grau mitjà; el 13,2% en programes de formació i inserció; el 13% en certificats de professionalitat, i el 8% a batxillerat.
