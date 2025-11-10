Territori crea una subdirecció general per avançar en els drets i el benestar dels animals de companyia i domèstics
El Govern vol recuperar el caràcter pioner de Catalunya en polítiques sobre la matèria
ACN
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha creat la Subdirecció General de Protecció dels Drets dels Animals, per millorar i avançar en els drets i benestar dels animals de companyia i domèstics. La subdirecció neix després que dimarts el Govern aprovés un decret per reestructurar el departament i ajustar l'estructura i les funcions de les unitats que l'integren. La nova subdirecció general dependrà de la Secretaria de Transició Ecològica. El Govern explica que Catalunya havia estat "pionera" a l'Estat en les polítiques de benestar animal, però que "per manca de recursos no s'havien pogut seguir potenciant".
Fins ara les polítiques de benestar animal s'integraven dins de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
Un cop creada, la Subdirecció General de Protecció dels Animals haurà de desenvolupar estratègies i actuacions per garantir els principis de protecció dels drets i benestar dels animals; dissenyar accions de sensibilització sobre conductes responsables, o coordinar la identificació i l'abandonament dels animals, així com gestionar el registre d'animals de companyia.
Altres atribucions seran tramitar denúncies, coordinar les relacions amb les associacions de protecció que col·laboren amb la Generalitat, coordinar la inspecció i el registres dels nuclis zoològics o coordinar els assumptes en matèria d'experimentació animal.
Amb la creació d'aquesta subdirecció, el Govern espera incrementar i millorar la relació amb les entitats de protecció i defensa del benestar animal, i garantir un canal més estable i a més alt nivell d'interlocució tècnic i polític. També treballarà per adaptar la legislació estatal aprovada recentment en benestar i ètica animal i impulsarà una major coordinació i actualització del Registre d'Animals de Companyia.
En paral·lel, també es treballa en la creació d'un protocol marc de colònies felines i en l'extensió a tot el país del projecte pilot d'identificació dels animals de companyia trobats morts a les carreteres amb la finalitat de comunicar-ho als seus responsables.
