Mobilitat
Catalunya aposta pels trens de 100 metres d’Alstom per augmentar un 36% la capacitat a Rodalies
Els nous combois augmentaran la capacitat sense incrementar la freqüència d’una xarxa molt saturada
Glòria Ayuso
Els nous trens de Renfe que equiparan la xarxa ferroviària catalana permetran incrementar un 36% les places a Rodalies de Barcelona i un 17% en el servei de Regionals. Tot això sense augmentar la freqüència de pas, ja que la xarxa es troba molt saturada.
La fórmula des de l’inici ha sigut optar per augmentar la capacitat dels trens. És així com es va triar primer equipar Rodalies de Barcelona amb trens de 200 metres de llarg fabricats per Stadler. No obstant, Rodalies només rebrà finalment trens de 100 metres de longitud procedents de la fàbrica de Santa Perpètua d’Alstom, i cap de 200 metres de l’alemanya Stadler, amb base a València.
Trens dobles
Es tracta d’un canvi acordat amb la Generalitat que respon a la voluntat de dotar el servei de més flexibilitat operativa, al permetre utilitzar trens de 100 metres que poden circular de manera individual o acoblats en doble composició durant les hores punta.
Amb l’arribada dels nous combois, "l’objectiu és que en hores punta tots els trens siguin dobles", assenyala el portaveu de Renfe, Antonio Carmona. En cas d’avaria, serà possible enviar al taller únicament la unitat de 100 metres afectada, i es reduirà la capacitat immobilitzada davant el que suposaria un tren de 200 metres.
Els responsables de Renfe asseguren que les unitats s’estan produint a bon ritme i que es compliran els terminis anunciats per a l’entrada en servei de les primeres unitats a principis d’any, a raó de tres i quatre unitats per mes, a l’espera només de l’obtenció de l’autorització de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF), organisme responsable de verificar que els nous models han superat tota la fase de proves.
Un altre avantatge de la nova solució és que, mentre que els trens de 200 metres haurien exigit adaptar els tallers a la seva mida més gran, ara es treballa perquè les instal·lacions, dissenyades en gran part per a combois de fins a 80 metres, puguin mantenir també els nous trens de 100 metres.
D’aquesta manera, dels 101 trens que es van anunciar al principi, Catalunya en passarà a estrenar finalment 110.
