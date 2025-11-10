Relacions entre socis
ERC posposa fins al 2026 el debat al Congrés de la llei perquè Catalunya recapti el seu IRPF
Els republicans asseguren que la decisió és fruit d’un «acord» amb els socialistes i que la negociació sobre el finançament continua avançant
Quim Bertomeu
La proposició de llei que ERCva registrar al setembre al Congrés perquè Catalunya recapti íntegrament l’IRPF que es paga a la comunitat no es debatrà, com a mínim, fins al 2026. El partit d’Oriol Junqueras té dret que es debati una norma seva en cada període de sessions de la Cambra i en l’actual, que finalitza al desembre, ha decidit prioritzar una altra proposició de llei, en concret, una sobre mesures fiscals per combatre l’especulació immobiliària. Així es reflecteix en l’esborrany de l’ordre del dia del pròxim ple, a què ha pogut accedir El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7.
Aquest moviment dels republicans té una derivada important a tenir en compte: implica que no es pot esperar un acord imminent sobre el nou finançament de Catalunya. Per què? Per donar el seu suport a la proposta de finançament que impulsi el Govern de Pedro Sánchez, ERC exigeix tres coses: que s’incrementin els recursos que rep la Generalitat; que el nou sistema respecti el principi d’ordinalitat i, finalment, que el PSOE accepti tramitar i debatre al Congrés la llei de l’IRPF.
Si ERC ha decidit no portar ara a debat aquesta llei de l’IRPF, significa que no considera prou madura la negociació com per llançar la norma a l’arena. Això sí, fonts de la direcció d’ERC consultades per El Periódico asseguren que la decisió de posposar el debat és fruit d’un «acord» amb els socialistes i que la negociació sobre el nou finançament segueix endavant. «Tot va avançant», assenyalen les mateixes fonts.
Així, si els republicans han decidit posposar el debat fins a l’any que ve és per no generar una «distorsió» en les negociacions que estan en marxa i perquè consideren que, ara mateix, avancen raonablement bé. Per tant, la idea ara és intentar tancar un pacte sobre el finançament entre finals d’aquest any i principis del qual ve i, a partir del mes de febrer, quan s’obri el nou període de sessions, sotmetre llavors la llei de l’IRPF a la presa en consideració.
Aquesta llei beu de l’acord d’investidura que els republicans van firmar l’agost del 2024 amb el PSC. Allà es va reflectir que ERC investiria Illa a canvi, entre altres coses, que el nou Govern faria les reformes legals necessàries perquè Catalunya recapti «tots» els seus impostos. La primera estació d’aquest camí ha de ser aquesta norma de l’IRPF dels republicans. El Govern de Salvador Illa la veu amb bons ulls, però no així el Ministeri d’Hisenda, com va explicar recentment EL PERIÓDICO. Ara totes les parts guanyen temps per anar aplanant el camí cap a un acord.
Una llei que en modifica tres més
Aquesta proposició de llei dels republicans busca reformar de cop tres normes clau ja existents sobre finançament autonòmic: la cèlebre LOFCA (llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes); la llei per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats de règim comú (22/2009) i la llei de cessió de tributs a Catalunya (16/2010). L’objectiu és donar cobertura legal a la nova fiscalitat catalana.
Una de les particularitats de la proposta és que la norma vol ser extensible a totes les comunitats, és a dir, obre la porta que totes les autonomies tinguin la possibilitat de recaptar l’IRPF que es paga als seus respectius territoris. Amb això, els republicans persegueixen dues qüestions capitals: combatre el mantra que Catalunya té ‘privilegis’ respecte a altres comunitats i, a més, garantir el principi d’igualtat per blindar la norma davant possibles impugnacions en els tribunals.
ERC assumeix que la possibilitat que Catalunya assumeixi la recaptació de l’IRPF és una operació de gran «complexitat i transcendència política», per la qual cosa no es podrà aplicar de manera immediata. Per això planteja un desplegament en quatre fases que començaria el 2027 i que finalitzaria el 2029. Aquest temps hauria de ser suficient perquè la Generalitat prepari l’Agència Tributària de Catalunya per assumir el repte.
