Més de 40.000 alumnes de Catalunya participaran en un concurs de pensament computacional
L'objectiu de la competició és "fer servir el pensament crític, treballar amb rigor i gaudir dels reptes"
Regió7
Més de 40.000 alumnes de tot Catalunya participen aquesta setmana a l’Olimpíada Bebras, un nou concurs de pensament computacional. Aquest format, que s'estrena enguany coincidint amb la Setmana de la Ciència, s'adreça a alumnes des de 1r de primària a 2n de batxillerat.
La competició pretén motivar els alumnes a "fer servir el pensament crític, treballar amb rigor i gaudir dels reptes". Per a preparar-la, els prop de 40.000 alumnes de les 350 escoles participants treballen amb material específic des del més d'octubre. Hi ha prop de 1.000 docents implicats.
La primera edició del concurs, alineat amb el Bebras International Contest, ja suma més inscrits que en a Catalunya que en altres paísos on ja s'ha dut a terme, com els EUA o el Brasil. L'organització destaca que el nou format ha assolit "un èxit rotund de participació". Està organitzat de forma conjunta per l’Associació de l’Olimpíada Informàtica Catalana (OICAT), la Societat Catalana de Tecnologia (SCT) i la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), ambdues filials de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el suport de la Universitat del País Basc i la Universitat Politècnica de Catalunya.
