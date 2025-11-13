El 12 d’agost
Catalunya accelera per erigir-se en la gran tribuna del supereclipsi d’agost: «Als EUA va moure tanta gent i diners com desenes de Super Bowls»
El Govern dissenya un dispositiu per garantir la seguretat i la mobilitat de centenars de milers de persones i escull 20 municipis a Tarragona i Lleida on s’habilitaran zones d’observació, serveis, activitats divulgatives i controls d’accés
L’Executiu presenta l’operatiu en un acte amb científics, astrònoms i els astronautes Pedro Duque i Sara García Alonso
Guillem Costa
Quan el sol estigui a punt de posar-se, i si els núvols no ho impedeixen, un històric eclipsi solar enfosquirà el cel del 12 d’agost del 2026quan l’ombra de la Lluna creui la Península en un dels moments de més afluència turística de l’any. La franja d’observació privilegiada partirà del nord-oest, a Galícia, i avançarà en diagonal cap al Mediterrani, passant per Aragó, pel sud de Catalunya i acabant a les Balears.
Tot i que encara queden molts mesos, la magnitud del fenomen ha obligat Espanya a començar a preparar-se per afrontar l’esdeveniment des de fa temps. L’experiència internacional demostra que un eclipsi total no és només un espectacle astronòmic, sinó també una experiència massiva que atrau gent des de molts llocs. «Als Estats Units, el 2024, la mobilitat i l’impacte econòmic associats al fenomen celeste van arribar a xifres comparables a desenes de Super Bowls simultànies», detalla la consellera de Recera i Universitats, Núria Montserrat.
A Catalunya, l’impuls de l’eclipsi l’estan notant els hotelers, amb ocupacions pràcticament completes a les comarques de l’Ebre. Aquest augment de visitants, sumat als desplaçaments interns, fa preveure també un risc elevat d’accidents de trànsit a les principals vies d’accés.
Dispositiu especial
Per això, les comunitats autònomes afectades han elaborat operatius especials per garantir la seguretat i una bona gestió del flux de persones. Catalunya, que ha presentat el seu aquest dijous en un esdeveniment al qual han acudit prestigiosos científics i astrònoms, els astronautes Pedro Duque Sara García Alonso, i el president, Salvador Illa, ha triat 20 municipis estratègics on s’habilitaran zones oficials d’observació, serveis logístics, activitats divulgatives i controls d’accés per ordenar l’arribada de visitants.
El Govern, no obstant, és conscient que aquests punts no exclouen altres possibles llocs i reclama a tots els municipis situats sota la franja de l’eclipsi que ultimin els preparatius per rebre més visitants del normal. «Els demanem que no es despertin a última hora i els recolzem a l’hora de pensar quines activitats poden oferir».
No obstant, les 20 localitats escollides tenen més capacitat d’absorbir milers de persones, 85.000 persones i 40.000 vehicles segons els càlculs, i són els llocs recomanats per la Generalitat per anar a disfrutar de l’eclipsi.
Es tracta de municipis de més de 3.000 habitants, amb bon accés per carretera, amb punts d’observació des dels quals es pugui contemplar el sol, que estarà baix. «Els Agents Rurals han visitat els 20 pobles durant els dies pròxims al 12 d’agost per comprovar que es pot veure el sol i hem marcat sobre el mapa 27 zones on la gent podrà veure l’eclipsi còmodament», precisa Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
«El dia no és conflictiu perquè són vacances i és entre setmana, però a l’AP-7 hi haurà cues», pronostica Delgado. Alguns pobles organitzaran un concert per després de l’eclipsi, d’altres, un piscolabis i potser d’altres una observació conjunta dels Perseids o llàgrimes de Sant Llorenç, ja que el 12 d’agost és una data per mirar d’albirar estrelles fugaces.
Una altra qüestió important és la regulació de l’accés als espais naturals, tenint en compte que aquell dia el risc d’incendi pot ser elevat: «Es pot tenir en compte que anar-se’n a un cim a veure l’eclipsi i baixar de la muntanya quan sigui de nit no és una bona idea». També s’intentarà evitar que es massifiquin les platges.
Mapa d’ombres
La conselleria ha posat en marxa unapàgina web en la qual es pot consultar informació sobre com viure l’eclipsi amb seguretat. S’hi inclou un mapa d’ombres perquè els interessats es puguin assegurar que el lloc on tenen pensat anar no hi ha edificis que impedeixin veure la posta de sol.
«Volem que l’eclipsi sigui una experiència personal i col·lectiva i també una oportunitat per obrir les portes a la ciència als més joves, per aquesta raó donarem materials a les escoles per treballar l’eclipsi», afirma Montserrat. En el dia d’avui, la comissió interdepartamental creada estudia si és necessari realitzar compres massives d’ ulleres de protecció per oferir-les als 20 municipis elegits o en altres punts. «S’ha de ser prudents i recordar que després de l’eclipsi total, que tan sols es pot veure sense ulleres durant els segons en els quals el Sol queda del tot amagat, hi ha persones que pateixen danys en la vista i hem de preveure-ho», adverteix la consellera. Totes les mesures de seguretat i les recomanacions s’aniran anunciant en campanyes que s’activaran quan la data s’acosti.
Combo d’eclipsis
L’eclipsi del 2026, que durarà com a màxim 1 minut i 32 segons, serà el primer d’una ratxa de tres eclipsis. Els altres dos, a Catalunya no seran totals. El 2 d’agost del 2027 hi haurà un eclipsi parcial i el 26 de gener del 2028, un d’anular. «Tots ells seran impressionants, però res es pot comparar amb un eclipsi total», afirma Montserrat. A Barcelona, per exemple, el percentatge de cobertura serà de més del 99%. Però tot i així, el que es veurà a la capital no tindrà res a veure amb el que es podrà viure a les zones del sud en les quals el fenomen sí que serà total.
A Catalunya hi ha molta afició a l’astronomia i no hi haurà un eclipsi així fins d’aquí segles. L’experiència, per tant, serà massiva. El repte del Govern és que la logística sigui fluida i que aquest esdeveniment astronòmic no es converteixi en un caos.
