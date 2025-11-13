Catalunya amplia un 30% les seves zones amb risc d’inundació
L’ACA presenta el nou mapa d’àrees sensibles, que inclou els barrancs del Montsià i té en compte la crisi climàtica i la vulnerabilitat social. Amb el nou dibuix, 44 municipis més estan en perill
Guillem Costa
L’augment del risc d’inundació a Catalunya ja no és només una sensació ni una llista d’episodis de pluges torrencials cada vegada més habituals, sinó una evidència que ja està redibuixada sobre el mapa de rius, rieres i barrancs de les conques internes. Després de més de dos anys d’anàlisis i estudis, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha revisat les zones inundables de les conques internes i ha ampliat en més de 172 quilòmetres els trams fluvials amb risc significatiu.
L’actualització, que està en fase d’informació pública, respon a la necessitat d’adaptar la planificació hidrològica a una realitat marcada pel canvi climàtic, que ha intensificat els fenòmens de precipitacions intenses i les inundacions, en un context d’augment sostingut de la temperatura del mar Mediterrani que alimenta tempestes cada vegada més violentes.
L’estudi, anunciat pel director de l’ACA, Josep Lluís Armenter, durant la seva compareixença en la comissió de transició ecològica per donar explicacions sobre la gestió del temporal Alice al Montsià, situa, en total, 696,7 quilòmetres dels trams amb perill de riuades.
"Hem identificat 90 trams de riu vulnerables, dels quals 11 són completament nous i 9 han sigut modificats respecte al cicle anterior", va detallar Armenter. Les noves zones es reparteixen per conques, com les del Ter-Daró, Tordera, Besòs, Llobregat, Foix, Francolí i diverses rieres del Montsià, que encara estaven pendents de ser catalogades com a àrees inundables, tal com va avançar aquest diari. Amb aquest nou escenari, 44 nous municipis estan ara en terrenys amb amenaça d’avingudes.
La revisió forma part de l’Avaluació Preliminar del Risc d’Inundació (APRI) corresponent al tercer cicle de planificació (2028-2033), que s’ha d’adaptar als nous reglaments europeus i estatals. L’actualització, que va ser comunicada per l’anterior conseller, David Mascort, d’ERC, i que Salvador Illa va afirmar que s’acceleraria després de la dana de València, s’ha elaborat tenint en compte 45 episodis significatius registrats entre el 2005 i el 2023 i que van ocasionar danys superiors al milió d’euros.
Gairebé la meitat (22) es van concentrar entre el 2018 i el 2023, fet que confirma un augment de la freqüència i la intensitat de les pluges torrencials al territori. El nou enfocament no només mesura els danys econòmics, sinó també els impactes sobre la salut pública, el medi ambient, el patrimoni cultural, l’activitat econòmica i la vulnerabilitat social de cada territori. Aquest canvi metodològic permet reflectir de manera més precisa l’abast real dels riscos que comporten les inundacions.
"La tendència cap a fenòmens més concentrats i intensos és evident", adverteix el director de l’ACA. "Amb aquest nou mapa, redefinim el mapa d’inundabilitat i disposem d’una fotografia més completa", resumeix Armenter. A partir d’aquesta nova cartografia, s’hauran de revisar tots els plans urbanístics en marxa, com per exemple el Pla de Ponent de Gavà, encara en tramitació, que estan afectats pel risc d’inundació. La idea de l’ACA és analitzar el perill no només amb períodes de retorn (la probabilitat que un esdeveniment es produeixi) de 100 anys, sinó també de 500.
Drenatge urbà
A més, per primera vegada, l’ACA incorpora una definició clara d’"inundació pluvial", és a dir, aquelles causades per pluges que superen la capacitat de drenatge urbà. Aquest fenomen, cada vegada més habitual en entorns urbans, provoca acumulacions ràpides d’aigua i danys en infraestructures, habitatges i serveis públics sense necessitat que l’aigua flueixi per un barranc o riera. La informació es mantindrà disponible per a consulta pública abans de l’aprovació definitiva dels nous plans de gestió.
Sobre la gestió de l’última emergència al Montsià, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va defensar la resposta del Govern: "Protecció Civil va activar el pla Inuncat i, malgrat el patiment de la gent de les comarques de l’Ebre, que fa anys que veuen com es repeteixen aquestes precipitacions excepcionals, no es van haver de lamentar víctimes". Sobre "les pèrdues materials", Paneque va assegurar que es van portar a terme actuacions immediates per reparar trams d’infraestructures destrossats i per intervenir als barrancs afectats.
Des de Junts per Catalunya, Irene Negre va exigir a Paneque més actuacions de prevenció per evitar aquest tipus d’episodis. Des d’ERC, Albert Salvadó es va mostrar a favor de la revisió de zones inundables, però va avisar que fa temps que les comarques de l’Ebre no reben inversions urgents. Diversos diputats han esmentat el documental Alerta inundable, emès dimarts per 3Cat, que denunciava pressions a tècnics de l’ACA per permetre edificar en àrees inundables.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
- Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Es col·loca la primera pedra de la nova seu de la Regió d'Emergències Centre, que serà el nou cervell dels Bombers
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda