Coloquio de Prensa Ibérica
Illa aposta per un nou model de finançament autonòmic que reconegui les singularitats de Catalunya i les Balears
El president de la Generalitat apel·la que les dues comunitats «deixin enrere els retrets» i treballin junts per construir aquest nou marc financer
Defensa la condonació del deute com «un acte de justícia a favor de l’interès general de les comunitats i Espanya»
Andrés Martínez
El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per un nou model de finançament autonòmic que reconegui les singularitats de Catalunya i les Balears. Així ho ha expressat aquest matí en l’esmorzar informatiu a Palma organitzat per Prensa Ibérica. El fòrum s’emmarca dins de la gira que Illa està realitzant per les diferents comunitats autònomes, sota el títol ‘Prosperitat compartida’, amb la col·laboració dels diaris regionals del grup i de la mateixa Generalitat.
Illa argumenta que el model de finançament necessita ser revisat, ja que l’actual està caducat des del 2014 i «no respon a les necessitats reals de les nostres autonomies». Per això, apel·la al fet que Catalunya i les Balears «deixin enrere els retrets» i treballin junts per construir aquest nou marc financer.
«Catalunya, en un exercici de compromís i responsabilitat, ha fet una proposta i l’ha pactat amb el Govern d’Espanya. Una proposta que beneficia les comunitats autònomes, també la balear. Creiem en una Espanya plural, diversa i solidària i per això pactem un finançament que respecta aquesta pluralitat i solidaritat. Més enllà del soroll, dels atacs i de les exageracions, no he escoltat cap altra proposta real i rigorosa», determina.
D’aquesta manera, el president de la Generalitat reclama «un marc financer amb unes regles iguals per a tothom que atengui les necessitats òbviament diferents de cada comunitat». Així mateix, assegura que «Catalunya és i continuarà sent solidària amb els ciutadans espanyols».
Condonació de deute
D’altra banda, en el seu discurs també ha fet referència a la condonació del deute aprovat pel Govern central, «un acte de justícia i un pas necessari per garantir la prosperitat compartida» segons afirma el president de la Generalitat.
«És una decisió necessària i solidària perquè totes les comunitats puguin portar a terme polítiques socials en benefici de la ciutadania. Una proposta a favor de l’interès general de les comunitats i d’Espanya i a favor del bé comú i de la prosperitat compartida», afegeix Illa.
Vincles entre Catalunya i les Balears
Un altre dels punts importants en la seva intervenció ha sigut la necessitat d’impulsar «la fraternitat i els vincles» que uneixen Catalunya i les Balears. «Hem de ser capaços d’establir una col·laboració i una lleialtat institucional estables, fluides i sòlides que vagin més enllà d’una o altra conjuntura política, més enllà de les legítimes discrepàncies i més enllà de les alternances en els nostres governs. La realitat catalanobalear geogràfica, històrica, cultural, econòmica i sentimental existeix i continuarà existint governi qui governi», afirma Illa.
Així, remarca que les dues comunitats han d’apostar per la preservació d’un model turístic «que aporti progrés i eviti efectes negatius sobre la base del respecte al territori, al dret a la vivenda i al nostre model de vida».
Record a Antich
El president de la Generalitat també ha dedicat part del seu discurs a recordar la figura de l’expresident del Govern balear, Francesc Antich. En aquest sentit, Illa ha fet referència a unes paraules que va dir el mateix Antich fa 25 anys on feia una defensa de la immigració.
«El president Antich recorda el seu propi origen veneçolà (va néixer a Caracas) quan érem nosaltres els que, no fa tant temps, emigràvem a la recerca d’un futur millor. Avui, com a societats avançades i per deure històric, ens toca integrar els que arriben a casa nostra per contribuir a fer progressar el país», apunta Illa.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
- La prolongació Guimerà de Manresa es queda sense roba de nens
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals