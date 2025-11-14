Amb nuclears i taxes aeroportuàries
Junts demana eleccions després de salvar el Govern central al Congrés: «No poden governar»
Carlota Camps
Un dia després de salvar el Govern de prorrogar la vida de les nuclears i congelar les taxes d’Aena, Junts ha pujat el to i ha recordat al PSOE que les negociacions amb el seu partit estan trencades. El diputat Josep Pagès ha aprofitat la compareixença del ministre de Justícia, Félix Bolaños, per insistir que no tenen majoria parlamentària i per reclamar eleccions anticipades. Durant la seva compareixença, Pagès ha afirmat que el sistema parlamentari es basa en el principi de la majoria parlamentària i de govern i ha argumentat que «aquesta majoria ja no existeix».
Així, el parlamentari postconvergent ha defensat que la seva formació «no està al servei de l’estabilitat d’Espanya» i ha afirmat que el PSOE ja coneixia que «si no es complien els acords als quals havien arribat, no hi hauria estabilitat». En aquest sentit, ha recordat les esmenes a la totalitat que Junts ha presentat a les 25 lleis que el Govern té en tràmit al Congrés i que farà el mateix amb les nou lleis que ja han passat pel Consell de Ministres, però que encara no han començat el curs parlamentari.
També ha advertit que tombarà totes les reformes de la justícia que planteja el departament de Bolaños. És a dir, que no permetran que prosperi la reforma de la llei orgànica del poder judicial i del Ministeri Fiscal, ni tampoc la llei orgànica d’enjudiciament criminal.
Pagès ha qualificat la ruptura amb Junts de «traumàtica» per al Govern i ha donat per fet que els socialistes es troben actualment en la «fase de negació». «És la primera etapa del dol caracteritzada per la incredulitat, les persones actuen com si la pèrdua no s’hagués esdevingut. Lamento dir-li que sí, aquesta ruptura ha tingut lloc, potser l’ajudarà a acceptar-ho», ha remarcat el postconvergent en mode irònic.
Bolaños es desentén de Puigdemont
Abans d’entrar a la sessió al Congrés, Bolaños ha restat importància a la ruptura amb Junts i ha celebrat la victòria del Govern en les dues votacions d’aquest dijous al Congrés. El ministre ha afirmat que «és senya d’identitat» de l’Executiu des del 2018 haver de «negociar amb tots els grups parlamentaris, amb Junts i amb la resta» per tirar endavant iniciatives.
També ha afirmat que la tornada a Espanya de Puigdemont no és una qüestió que depengui «en absolut» del Govern, però ha qualificat de pas «molt important» l’aval de l’advocat general de la Unió Europea en les seves conclusions. El titular de Justícia ha tornat a defensar la llei per exonerar els processats pel procés, perquè creu que va servir per «superar definitivament» la «més gran crisi» que ha viscut Espanya.
«Els objectius d’aquesta llei ja estan complerts: la normalització política, social, institucional a Catalunya és un fet. Aquest és l’èxit de la llei d’amnistia que amb el temps es reconeixerà i que molta gent que ha opinat de manera crítica amb aquesta llei, ja que acabaran reconeixent», ha conclòs.
