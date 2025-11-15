Òmnium marca distàncies amb l’extrema dreta des de Ripoll: "És l’antítesi de la nostra idea de país i la posa en risc"
Antich veu "imprescindible" l’entitat per "enfortir el català, els valors democràtics, la catalanitat i el país"
ACN
Ripoll
Òmnium Cultural ha alertat sobre els perills del creixement de l'extrema dreta durant la seva Trobada Nacional, celebrada a Ripoll. "És l'antítesi de la nostra idea de país i la posa en risc" ha assegurat el seu president, Xavier Antich, que també ha reivindicat el paper d'Òmnium com a motor del catalanisme democràtic i ha defensat l'accés a la llengua catalana com "el principal instrument de cohesió social" per una Catalunya "inclusiva". Antich ha assegurat que la trobada s'ha celebrat a Ripoll, com "l'any passat es va celebrar a Manresa o abans a Valls o Lleida". En total, més de 200 dirigents d'aquesta entitat s'han reunit per treballar per l'estratègia de futur i consolidar la seva xarxa territorial.
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Toni Martínez, granger de Callús, parla del confinament de les gallines: «Si els canvies la rutina i les tanques, s’estressen i no ponen tant»
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals
- Un gran niu de vespa asiàtica just a sota d'un balcó a Manresa
- La propietària d'una fleca del Moianès, obligada a traspassar el negoci en descobrir que és celíaca després de més de 20 anys d’ofici
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
- La Mola es treu 15 tones de sobre