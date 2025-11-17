Aquestes són les parts del cos que has de saber dir en català: ara els centres sanitaris tindran posters amb la terminologia bàsica
La nova campanya del Termcat i el Departament de Salut té com a objectiu millorar l'ús de la llengua entre nous professionals i usuaris dels serveis sanitaris
Regió7
Aprendre a dir de manera correcta les parts del cos i del material sanitari més comú en català. Aquest és l'objectiu del Termcat i el Departament de Salut amb una nova campanya que pretén afavorir un ús precís de la llengua en entorns sanitaris. Per a aconseguir-ho, es difondran en els centres sanitaris de tres cartells i vídeos que recullen els termes bàsics que poden ser d'ús més habitual en aquests espais.
Els pòsters en paper es distribuiran als centres sanitaris de tot el territori i els vídeos corresponents es difondran a les pantalles de les sales d'espera, amb l'objectiu que facilitin l'ús del català tant als nous professionals que s'incorporen al sistema com als usuaris dels serveis sanitaris que no la tenen com a llengua habitual. Es preveu que aquesta iniciativa es pugui ampliar amb la creació de nous pòsters i infografies que cobreixin més àrees de la terminologia de salut. Inicialment abordaran terminologia del cos humà, materia i equipament sanitari.
On trobar els cartells?
Els pòsters en paper es distribuiran als centres sanitaris de tot el territori i els vídeos corresponents es difondran a les pantalles de les sales d'espera, amb l'objectiu que facilitin l'ús del català tant als nous professionals que s'incorporen al sistema com als usuaris dels serveis sanitaris que no la tenen com a llengua habitual. Es preveu que aquesta iniciativa es pugui ampliar amb la creació de nous pòsters i infografies que cobreixin més àrees de la terminologia de salut.
Els pòsters estan disponibles també com a infografies interactives en el web del TERMCAT i els vídeos a mediatermcat, el canal de YouTube del TERMCAT. També s'hi pot accedir des del compte de YouTube de Salut, el web de Serveis lingüístics del Canal Salut i es poden descarregar per compartir des de Vídeo Salut.
A més, la terminologia dels pòsters es pot consultar, ampliada en forma de fitxes terminològiques, en el diccionari en línia Terminologia de salut bàsica. Cada entrada d'aquest diccionari inclou una o més denominacions catalanes, equivalents en castellà, francès i anglès, una definició, i, si escau, notes explicatives que proporcionen més informació sobre el terme.
Aquest diccionari en línia s'afegeix a la col·lecció Diccionaris en Línia, que actualment ofereix més de 180 títols dedicats a diversos àmbits d'especialitat. A més, aquests recursos també s'han inclòs en el portal temàtic Terminologia de les ciències de la salut, amb l'objectiu de reforçar la difusió d'aquesta terminologia entre el col·lectiu específic dels professionals de la salut.
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- L'exemplaritat de Tous: segona generació
- El funeral de Miquel Caelles, mort en accident de trànsit, serà aquest diumenge a la tarda a Súria
- Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper