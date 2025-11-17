Cas Pujol
L’Audiència Nacional cita Jordi Pujol a l’inici del judici per la seva fortuna a Andorra per decidir si pot ser jutjat
L’expresident català compareixerà per videoconferència davant del tribunal, que serà qui tingui l’última paraula sobre el seu estat de salut
Ángeles Vázquez
La Sala Penal de l’Audiència Nacional ha decidit no pronunciar-se sobre les condicions en què es troba l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol fins al pròxim dia 24, quan està previst que comenci el judici per la seva fortuna a Andorra. L’ha citat aquell dia perquè comparegui davant seu per videoconferència i que així puguin ser els mateixos magistrats els que determinin si pot ser jutjat, van informar fonts jurídiques a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7.
La defensa de Pujol, exercida per l’advocat Cristóbal Martell, havia sol·licitat que fos examinat pels forenses de l’Audiència Nacional perquè «avaluessin el seu deteriorament cognitiu» i determinessin la seva «capacitat o incapacitat», per «demència sobrevinguda», d’«autodefensa» en el judici. Aquest va ser el motiu pel qual la que era la seva dona, Marta Ferrusola, ja morta, va quedar fora del procediment en què se l’anava a jutjar amb els seus set fills pels delictes d’associació il·lícita i blanqueig de capitals.
Per aquest motiu metges forenses de l’Audiència Nacional el van examinar la setmana passada per l’informe mèdic presentat per la defensa en què es posaven en dubte les seves condicions per prestar declaració. A més, l’expresident català es troba des d’aquest diumenge ingressat en una clínica de Barcelona per una pneumònia que el tindrà ingressat durant tres o quatre dies, que es complirien aquest dijous, segons va informar aquest diumenge la família. La seva defensa estava pendent de conèixer la decisió de l’Audiència Nacional abans de decidir si l’havia d’informar de la nova circumstància de cara al judici que està previst que es posi en marxa dilluns que ve amb les qüestions prèvies.
