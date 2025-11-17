El Govern demana tenir un kit de supervivència per a tres dies per grans apagades i confinaments: "Estem davant una societat que cada cop té més riscos"
La Generalitat inicia una campanya per fomentar la prevenció i l'autoprotecció davant de possibles situacions d'emergència
Blanca Blay (ACN)
El Govern ha impulsat una campanya per promoure els kits d'emergències a casa per autoprotegir-se davant de fenòmens com una apagada elèctrica, una inundació que provoqui aïllaments o un confinament. Així ho ha anunciat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, que ha explicat que la campanya que es veurà aquesta setmana en mitjans de comunicació i al carrer vol situar l'autoprotecció i la "corresponsabilitat" de la ciutadania al centre perquè es passi d'una actitud "passiva" a "activa". Parlon ha assegurat que es vol fomentar la "prevenció" i reduir la sensació "d'estrès i indefensió" a través dels kits d'emergència recomanats per Protecció Civil i que inclouen, entre altres, ràdios de piles, medicaments o menjar en llauna.
Es prepara la població perquè pugui fer front a qualsevol situació i autoabastir-se durant 72 hores, és a dir, durant tres dies.
Parlon ha afirmat que la campanya planteja en positiu el repte d'autoprotegir-se, ja que es prepara la població perquè pugui fer front a qualsevol situació i autoabastir-se durant 72 hores, és a dir, durant tres dies.
Entre les situacions que ha descrit que podrien provocar l'ús del kit hi ha una caiguda de l'electricitat, la impossibilitat de moure's si hi ha carreteres tallades per una inundació o haver-se de confinar. "Estem davant una societat que cada cop té més riscos", ha subratllat la consellera fent referència al canvi climàtic i els fenòmens meteorològics extrems.
Així, ha explicat que no es tracta de generar alarmisme sinó de fomentar la prevenció i la corresponsabilitat ciutadana. Des dels àmbits de la Protecció Civil i la gestió de les emergències, ha afegit, s'està fomentant la cultura de l'autoprotecció, que seria en paral·lel a l'activació d'un pla i dels serveis d'emergències.
La campanya, ha indicat, intenta explicar per què és important tenir un kit d'emergències a casa. "Generar un marc lògic i mental en què la ciutadania prepara un kit ja ens situa en una gestió molt més proactiva i eficaç en els diferents moments d'una emergència", ha conclòs Parlon.
Què ha d'incloure?
Protecció Civil informa d'aquest kit des de fa deu anys i considera que és una eina "molt necessària" però ara s'ha decidit impulsar una campanya informativa. El kit bàsic hauria d'incloure ràdio de piles, llanterna i piles de recanvi, farmaciola i medicació crònica, targeta de crèdit i diners en efectiu, aigua (1,5 l per persona i dia) i aliments com ara menjar enllaunat. A més, també ha de contenir documentació bàsica, mòbil i carregador. Es recomana que estigui a prop de la porta de casa, com ara en un armari al rebedor.
En cas que a la casa hi hagi menors, gent gran i altres persones amb necessitats especials també cal pensar en les necessitats específiques, com poden ser bolquers o determinats medicaments o aliments. El mateix es recomana en cas de tenir mascotes a casa.
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- L'exemplaritat de Tous: segona generació
- El funeral de Miquel Caelles, mort en accident de trànsit, serà aquest diumenge a la tarda a Súria
- Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper