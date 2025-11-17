Catalunya
Jordi Pujol evoluciona favorablement de la pneumònia i podria rebre l’alta dijous
La defensa no es planteja per ara demanar la suspensió del seu judici
Regió7
L’expresident de la Generalitat catalana Jordi Pujol evoluciona favorablement de la pneumònia per la qual va ser hospitalitzat a la Clínica Sagrada Família de Barcelona i està previst que rebi l’alta dijous que ve. En declaracions als periodistes a les portes de la clínica, Oriol Pujol, fill de l’expresident, ha informat de la situació del seu pare, de 95 anys, i ha dit que es troba «estable» i pràcticament sense febre, tot i que pateix un problema d’insuficiència respiratòria aguda derivada d’una infecció pulmonar.
L’ingrés de Pujol arriba una setmana abans que comenci a l’Audiència Nacional el judici contra ell i els seus fills, acusats d’associació il·lícita i blanqueig de capitals. De moment, la defensa de l’expresident no es planteja demanar la suspensió del judici, a l’espera de l’evolució d’aquest ingrés, però sí que va sol·licitar fa unes setmanes que un metge forense valorés el seu estat de salut i determinés tant si es pot desplaçar a Madrid com la seva capacitat per defensar-se en el judici, ja que Pujol té marcadors d’Alzheimer en sang i un cert deteriorament cognitiu que el porta a confondre fets i persones.
Oriol Pujol va parlar sobre l’estat de salut del seu pare fa uns dies i va assegurar que el seu pare vol que se celebri el judici, malgrat el seu estat. «Ell té ganes d’anar-hi, però el cos no li aguanta, pot ser bastant mortal, dit això com a expressió però també una mica literal», va afirmar a Catalunya Ràdio. El cinquè fill de l’expresident i exsecretari general de Convergència va reconèixer que el seu pare té «problemes de parla» i que «li costa recordar els noms dels fills o dels nets», però que això no significava que fos «un home inservible» o que fos «necessari inhabilitar-lo».
La fiscalia demana nou anys de presó per a l’expresident i entre 8 i 29 per als seus set fills.
