Puigdemont reclama al TC que aixequi l'ordre de detenció contra ell de forma "urgent"
La defensa sosté que s'ha de tenir en compte el posicionament de l'advocat general del TJUE sobre la llei d'amnistia
ACN
La defensa Carles Puigdemont demanarà aquest dilluns al Tribunal Constitucional (TC) que aixequi de forma "urgent" l'ordre de detenció contra l'expresident. La defensa presentarà un escrit davant del tribunal per adherir-se a la sol·licitud de suspensió cautelar de l'ordre de detenció ja demanada per Toni Comín. En l'escrit, argumenta que s'ha d'incorporar el posicionament de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la llei d'amnistia. La defensa demana al TC que declari expressament que la suspensió es mantindrà fins que el tribunal dicti sentència ferma o fins que hi hagués qualsevol incidència sobre la llei d'amnistia que alterés la seva eficàcia.
La defensa de Puigdemont afirma que l'anàlisi ha de partir de la realitat jurídica existent en el moment de la resolució, i sosté que aquesta realitat "s'ha vist transformada de manera decisiva" per dos esdeveniments. D'una banda, el posicionament del TJUE sobre la llei, i de l'altra les conclusions de l'advocat general en les qüestions prejudicials. Sobre aquestes conclusions, afirma que tenen una autoritat interpretativa "indiscutible", tot i que no siguin vinculants formalment. En concret, destaca que l'advocat defensa que l'amnistia pertany a la competència exclusiva dels estats membre i que l'oportunitat, abast i el contingut d'una amnistia queden fora del control de la Unió Europea.
Per a la defensa, això exclou la possibilitat que els tribunals nacionals invoquin dubtes europeus com a obstacle per a la seva aplicació. "Aquest pronunciament, unit a la declaració de constitucionalitat de la llei, elimina qualsevol fonament jurídic per mantenir viva una ordre de detenció mentre es tramita l'empara", afegeix.
Per tot plegat, la defensa de Puigdemont afirma que la llei d'amnistia s'ha de considerar "plenament eficaç i aplicable durant la tramitació" del recurs. Afegeix que s'ha d'assegurar la protecció cautelar "per evitar danys irreparables". "No existeix dubte jurídic raonable que justifiqui la persistència d'ordres de detenció en un escenari en què tant el dret nacional com l'europeu avalen l'eficàcia immediata de la llei d'amnistia", insisteix. I és que, continua, l'execució de l'ordre de detenció "produiria un perjudici irreparable", també en l'escenari en què acabés havent una sentència estimatòria.
Per tot plegat, la defensa demana la suspensió immediata "de les ordres de cerca, detenció i ingrés a presó", per evitar la pèrdua de finalitat del recurs d'empara i el perjudici "irreparable" que la seva execució ocasionaria als drets fonamentals de l'expresident. Per últim, demana que es comuniqui immediatament la suspensió de l'ordre de detenció als òrgans judicials i policials competents, nacionals i europeus, per garantir la paralització total de qualsevol actuació dirigida a executar les ordres impugnades.
