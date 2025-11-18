Al Congrés
El PSOE esquiva el veto de Junts i aprovarà la llei de lloguers temporals amb la resta de socis
Els socialistes aprofiten que ningú ha demanat debatre la norma en el ple per donar-li el vistiplau en la comissió de vivenda, amb una majoria parlamentària més favorable
Miguel Ángel Rodríguez
Els partits del Govern de coalició, PSOE i Sumar, comencen a explorar totes les vies possibles per esquivar el veto de Junts a les seves iniciatives. Una de les proves la faran amb la proposició de llei per regular els lloguers temporals i d’habitacions. Els socialistes han arribat aquest dimarts a un acord amb la resta dels seus socis –Sumar, ERC, EH Bildu, PNB i Podem– per impulsar la norma i deixar-la preparada per a la seva aprovació la setmana vinent en la Comissió de Vivenda, on no és necessari el suport dels postconvergents. La llei es podrà enviar directament al Senat, sense passar pel ple de la Cambra baixa, on el vot de Junts sí que és clau, ja que cap partit ho ha sol·licitat.
Després de la reunió de la ponència de la llei –un òrgan que es reuneix a porta tancada i en el qual estan representats tots els grups parlamentaris–, fonts del PSOE han anunciat un acord amb tots els seus socis, a excepció de Junts, pel qual han introduït gairebé una vintena de canvis en el text inicial i han deixat la norma preparada per ser debatuda en la comissió de vivenda.
Per regla general, les lleis ordinàries podrien ser aprovades directament per les comissions, sense necessitat de passar pel ple. No obstant, habitualment els partits reclamen per al ple la potestat de donar el vistiplau a les normes abans d’enviar-les al Senat. Sobretot, perquè l’aritmètica és diferent. El Govern es pot permetre el vot en contra d’un dels seus socis en comissió per aprovar una norma, mentre que en el ple necessita el suport de tots i, a tot estirar, una abstenció.
En aquest cas, ningú ha sol·licitat l’avocació a ple de la proposició de llei, per la qual cosa la setmana vinent la norma s’aprovarà directament en comissió tot i que Junts s’hi oposi. No obstant, el Govern continuarà depenent del vot dels postconvergents quan el text torni de la Cambra alta, ja sigui per aixecar el veto o les esmenes que aprovi el PP amb la seva majoria absoluta.
